Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек

Сосульки 6 февраля замечены в разных районах города. Их размер на доме 10б по улице Итальянской привлёк прохожих. Жители улицы Ивановской в Невском районе жалуются на отсутствие дворников. По словам прохожих, на Красноармейской сосульки с домов валятся на пешеходную зону.

«На Красноармейских вообще не чистят. На глазах сосуля пролетела в метре от бабули, думал инфаркт», — написал в социальной сети один из очевидцев.

На Херсонской в Центральном районе между проезжей частью и тротуаром уборщики сотворили снежную гору. Её сразу же заметила местная ребятня. Пока дети устраивают «покатушки», взрослые предположили, что в основании появившегося объекта находится засыпанным автомобиль.

А вот чиновники администрации Приморского района решили бороться с последствиями снегопада собственными силами. Они разбавили свои трудовые будни в душных офисах бодрыми упражнениями с лопатами.

Глава Приморского района отправил всех сотрудников на уборку снега. Как вам идея?

Публикация от Питер Сейчас (@piter_now).

Фев 6, 2018 в 3:41 PST.

Комитет по благоустройству Петербурга запустил горячую линию по уборке города. Пожаловаться на сосульки и снег можно круглосуточно по телефону 576−14−83.

Снегопад начался в Петербурге в воскресенье, 4 февраля. В отдельных районах города высота снежного покрова в течение нескольких дней достигла 50 сантиметров. Высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 4−7 см, местами до 12 см.

Ну и где эти джедаи с лазерами, которые должны в Питере сосули сбивать? БТР против сосулей?? пройдут насквозь или нет? #этопитердетка #сосули.

Публикация от Evgenia Astafyeva (@evastafyeva).

Фев 6, 2018 в 5:33 PST.

Валентина Ивановна уехала в Моску, а сосульки оставила в Питере !!! #сосули #сосульки #этопитердетка #спб.

Публикация от Art-smo / Смольников Игорь (@smolnikov).