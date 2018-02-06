Миллиардер Илон Маск показал полет красного кабриолета Tesla Roadster на Марс

Источник: AP 2018

Сегодня важный день для Илона Маска и истории космонавтики. Компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy из космического центра NASA, мыс Канаверал, штат Флорида, США. Старт назначен на 13:30 (21:30 по московскому времени), сообщает издание CNN.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tk338VXcb24?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это будет демонстрационная миссия, предназначенная для проверки того, сможет ли ракета отправить большой груз на орбиту. Ранее, Маск неоднократно говорил о том, что Falcon Heavy может взорваться на старте, из-за особой сложности технического устройства ракеты: тягу в полете будут обеспечивать 27 двигателей, равных по мощности 18 самолетам Boeing 747. Грузоподъемность Falcon Heavy достигает 63,8 т при доставке на низкую опорную орбиту, и 16,8 т — если отправлять ракету на Марс.



Видеотрансляция запуска Falcon Heavy SpaceX

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wbSwFU6tY1c?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видеотрансляция запуска Falcon Heavy SpaceX

По данным CNN, все гостиничные номера отелей, расположенных вблизи мыса Канаверал проданы: традиционно NASA продает билеты на запуски ракет.

Люди приехали со всего мира, чтобы увидеть, отличный старт ракеты или лучший фейерверк, который они когда-либо видели/ CNN

В преддверии запуска Маск выложил анимацию старта в свой Instagram. В ролике видно, как взлетает ракета, как от нее отделяются все три ступени, которые вернутся на Землю для дальнейшего использования, и как из ракеты вылетает красный кабриолет Roadster от Tesla с манекеном астронавта, и летит по направлению к Марсу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be0uBGXAoY-/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Be0uBGXAoY-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elon Musk (@elonmusk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-05T17:40:41+00:00">Фев 5, 2018 в 9:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Завтра Falcon Heavy выйдет на орбиту Марса. Если он не разлетится на крошечные кусочки, то будет нести "астронавта" в автомобиле Roadster на расстоянии более 400 млн км от Земли со скоростью 11 км/сек. Если это сработает, Falcon Heavy станет самой мощной ракетой в мире и самой высокой ракетой-носителем после лунной ракеты «Сатурн-5.

Для Маска связь новой ракеты с легендарным «Сатурном-5», кажется, особенно важна: именно эта ракета впервые доставила человека на Луну в рамках миссии Apollo 11.

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Так как «Сатурн-5» не производится с 1972 года, Falcon Heavy сегодня может превзойти свою предшественницу и стать единственной действующей сверхтяжелой ракетой, и первым частным сверхтяжелым носителем.