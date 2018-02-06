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18:58 (мск), источник: Forbes

Миллиардер Илон Маск показал полет красного кабриолета Tesla Roadster на Марс

Запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy состоится 6 февраля в 21:30 по московскому времени из Космического центра NASA на мысе Канаверал.

Источник: AP 2018

Сегодня важный день для Илона Маска и истории космонавтики. Компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy из космического центра NASA, мыс Канаверал, штат Флорида, США. Старт назначен на 13:30 (21:30 по московскому времени), сообщает издание CNN.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это будет демонстрационная миссия, предназначенная для проверки того, сможет ли ракета отправить большой груз на орбиту. Ранее, Маск неоднократно говорил о том, что Falcon Heavy может взорваться на старте, из-за особой сложности технического устройства ракеты: тягу в полете будут обеспечивать 27 двигателей, равных по мощности 18 самолетам Boeing 747. Грузоподъемность Falcon Heavy достигает 63,8 т при доставке на низкую опорную орбиту, и 16,8 т — если отправлять ракету на Марс.

Видеотрансляция запуска Falcon Heavy SpaceX

Во время загрузки произошла ошибка.Видеотрансляция запуска Falcon Heavy SpaceX

По данным CNN, все гостиничные номера отелей, расположенных вблизи мыса Канаверал проданы: традиционно NASA продает билеты на запуски ракет.

Люди приехали со всего мира, чтобы увидеть, отличный старт ракеты или лучший фейерверк, который они когда-либо видели/
CNN

В преддверии запуска Маск выложил анимацию старта в свой Instagram. В ролике видно, как взлетает ракета, как от нее отделяются все три ступени, которые вернутся на Землю для дальнейшего использования, и как из ракеты вылетает красный кабриолет Roadster от Tesla с манекеном астронавта, и летит по направлению к Марсу.

Во время загрузки произошла ошибка.Завтра Falcon Heavy выйдет на орбиту Марса. Если он не разлетится на крошечные кусочки, то будет нести "астронавта" в автомобиле Roadster на расстоянии более 400 млн км от Земли со скоростью 11 км/сек. Если это сработает, Falcon Heavy станет самой мощной ракетой в мире и самой высокой ракетой-носителем после лунной ракеты «Сатурн-5.

Для Маска связь новой ракеты с легендарным «Сатурном-5», кажется, особенно важна: именно эта ракета впервые доставила человека на Луну в рамках миссии Apollo 11.

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Так как «Сатурн-5» не производится с 1972 года, Falcon Heavy сегодня может превзойти свою предшественницу и стать единственной действующей сверхтяжелой ракетой, и первым частным сверхтяжелым носителем.

Ракета Falcon Heavy впервые была анонсирована семь лет назад. Изначально запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, позже сроки неоднократно сдвигались. Одной из причин тому стало крушение ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года. Нынешняя стоимость запуска Falcon Heavy оценивается в $90 млн. Для сравнения, стоимость пуска сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), разработкой которой занимается компания Boeing для марсианской программы NASA значительно выше. По различным оценкам экспертов, она обойдется компании в $1 млрд.

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