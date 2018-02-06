Миллиардер Илон Маск показал полет красного кабриолета Tesla Roadster на Марс
Запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy состоится 6 февраля в 21:30 по московскому времени из Космического центра NASA на мысе Канаверал.
Запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy состоится 6 февраля в 21:30 по московскому времени из Космического центра NASA на мысе Канаверал.
Сегодня важный день для Илона Маска и истории космонавтики. Компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить запуск самой большой ракеты в мире Falcon Heavy из космического центра NASA, мыс Канаверал, штат Флорида, США. Старт назначен на 13:30 (21:30 по московскому времени), сообщает издание CNN.
Это будет демонстрационная миссия, предназначенная для проверки того, сможет ли ракета отправить большой груз на орбиту. Ранее, Маск неоднократно говорил о том, что Falcon Heavy может взорваться на старте,
Видеотрансляция запуска Falcon Heavy SpaceX
По данным CNN, все гостиничные номера отелей, расположенных вблизи мыса Канаверал проданы: традиционно NASA продает билеты на запуски ракет.
Люди приехали со всего мира, чтобы увидеть, отличный старт ракеты или лучший фейерверк, который они
когда-либовидели/
В преддверии запуска Маск выложил анимацию старта в свой Instagram. В ролике видно, как взлетает ракета, как от нее отделяются все три ступени, которые вернутся на Землю для дальнейшего использования, и как из ракеты вылетает красный кабриолет Roadster от Tesla с манекеном астронавта, и летит по направлению к Марсу.
Для Маска связь новой ракеты с легендарным «Сатурном-5», кажется, особенно важна: именно эта ракета впервые доставила человека на Луну в рамках миссии Apollo 11.
Так как «Сатурн-5» не производится с 1972 года, Falcon Heavy сегодня может превзойти свою предшественницу и стать единственной действующей сверхтяжелой ракетой, и первым частным сверхтяжелым носителем.
Ракета Falcon Heavy впервые была анонсирована семь лет назад. Изначально запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, позже сроки неоднократно сдвигались. Одной из причин тому стало крушение
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.