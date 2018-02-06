В Краснодарском крае 7 февраля преимущественно без осадков
Ночью и утром местами туман, слабые
Ночью и утром местами туман, слабые
Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении по востоку до -8 °С, днем 2−7 °С, по югу до 10 °C. На Черноморском побережье без осадков. Ветер
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный,
Сочи +12…+14 °C без осадков.
Туапсе +11…+13 °C без осадков.
Геленджик +10…+12 °C без осадков.
Новороссийск +9…+11 °C без осадков.
Анапа +7…+9 °C без осадков.
Крымск +7…+9 °C без осадков.
Ейск +2…+4 °C без осадков.
Тихорецк +3…+5 °C без осадков.
Кропоткин +5…+7 °C без осадков.
Армавир +5…+7 °C без осадков.
Лабинск +4…+6 °C без осадков.
Белореченск +4…+6 °C без осадков.
Горячий Ключ +6…+8 °C без осадков.
Краснодар +5…+7 °C без осадков.
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