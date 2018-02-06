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19:26 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодарском крае 7 февраля преимущественно без осадков

Ночью и утром местами туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный, северо-восточный, 4−9 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 49% 769 мм рт. ст. 5 м/с

Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении по востоку до -8 °С, днем 2−7 °С, по югу до 10 °C. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, в районе Туапсе — Сочи юго-восточный, 6−11 м/с, в районе от Анапы до Геленджика порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 °С, днем 8−13 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный, 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3 °С, днем 5−7 °С.

Сочи +12…+14 °C без осадков.

Туапсе +11…+13 °C без осадков.

Геленджик +10…+12 °C без осадков.

Новороссийск +9…+11 °C без осадков.

Анапа +7…+9 °C без осадков.

Крымск +7…+9 °C без осадков.

Славянск-на-Кубани +5…+7 °C без осадков.

Приморско-Ахтарск +3…+5 °C без осадков.

Ейск +2…+4 °C без осадков.

Тихорецк +3…+5 °C без осадков.

Кропоткин +5…+7 °C без осадков.

Армавир +5…+7 °C без осадков.

Лабинск +4…+6 °C без осадков.

Белореченск +4…+6 °C без осадков.

Горячий Ключ +6…+8 °C без осадков.

Краснодар +5…+7 °C без осадков.

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