В Краснодарском крае 7 февраля преимущественно без осадков

Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении по востоку до -8 °С, днем 2−7 °С, по югу до 10 °C. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, в районе Туапсе — Сочи юго-восточный, 6−11 м/с, в районе от Анапы до Геленджика порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 °С, днем 8−13 °С.