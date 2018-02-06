«Быть не только лучшим, но и своим»

Источник: Сергей Хрущев

Сергею Хрущеву 38 лет. Он родился в поселке Арти Свердловской области в семье слесаря. Его отец работал на местном заводе, где производят обыкновенные косы. Вся его жизнь — путь к мечте. Сергей уже опытный топ-менеджер в крупной международной компании, отец двоих детей, но по-прежнему находится в поиске «новых горизонтов». Финал конкурса «Лидеры России» стал новым этапом этого поиска.

Лидер среди сверстников

Сергей рос сыном слесаря в уральском рабочем поселке, где было опасно ходить по вечерам. Мальчик занимался самбо и футболом. От сверстников его отличала влюбленность в библиотеку, где Хрущев проникся трудами о всемирной истории, грезил о путешествиях по миру. Однако связи с реальностью Сергей не терял. Был лидером класса, то есть получал пятерки по предметам и двойки за поведение.

В старших классах у Хрущева открылись особые способности к гуманитарным наукам и языкам. И он решил стать специалистом по международным отношениям, работать в МИДе.

К этому времени Сергей также занимал призовые места на областных первенствах по самбо, а когда пришло время оставил спорт, чтобы целиком погрузиться в учебу.

Парень окончил школу с золотой медалью и поступил в Уральский государственный университет на исторический факультет по направлению «международные отношения». В университетской группе он также стал лидером и официальным старостой. Успевал и учиться, и с друзьями на дискотеки ходить, где порой участвовал в драках. Разумеется, за правое дело.

Первый опыт

Однако Сергей все же не жил беззаботной жизнью вечного студента. Еще во время учебы он пытался найти себя в профессиональном русле, заработать. Первая попытка была неудачной. «Пытались продавать какие-то турпутевки, ходили по предприятиям. Но никому это не было нужно», — вспоминает Хрущев. Везде требовались люди с опытом работы, и где его было брать, молодые люди не понимали. «Но у кого-то из моих друзей появилась идея — всем предприятиям и фирмам Екатеринбурга разослать по факсу предложение принять нас на производственную практику на период пиковой нагрузки. Так мне удалось попасть на работу в лучшую гостиницу города», — рассказывает Сергей.

Хрущев работал в ночную смену, контролировал прием гостей, вел кассовый учет. Было сложно, особенно в выходные дни. Пьяные новые русские со всякими странными запросами, звезды шоу-бизнеса.

Затем уже Хрущев смог устроиться на работу в ИКЕА там же, в Екатеринбурге. Это был его первый опыт управленческой работы. «Довольно сложно говорить на ты с подчиненными, которые старше тебя по возрасту. Но там, в ИКЕА, я столкнулся с системным подходом к работе с персоналом и стал осваивать эту науку», — пояснил он.

Из Парижа в Казань

Сергей почувствовал прилив энергии, перешел на позицию менеджера в сети «Ашан» и всего себя посвятил этой работе. Начались переезды из города в город. «Потом была очень важная для меня годичная стажировка в пригороде Парижа, где я вновь начал с простого работника торгового зала. Местные управленцы меня сперва неприятно удивили. Своей особенной дотошностью. Они, казалось, совершенно не доверяли людям. На утренней планерке работу сотрудника расписывают с шагом в полчаса — кто и что во сколько делает, когда идет обедать и так далее. А потом еще менеджер каждый час в течение дня звонит подчиненному и спрашивает, что он сделал и так далее», — рассказывает он.

За первые четыре месяца стажировки во Франции Сергей похудел на десять килограммов. Но потом втянулся и удивился тому, как многое можно успевать при грамотной организации труда. «В этом наше отличие от тех же французов — они привыкли действовать в условиях ограниченных ресурсов, добиваясь эффективности за счет внимания к мелочам. А мы живем с осознанием некоей бесконечности. Возможно, непостижимо огромная территория страны располагает к такому ощущению», — делает вывод Сергей. С двумя из своих французских коллег по стажировке Хрущев общается до сих пор. К одному ездил на свадьбу, к другому вскоре собирается.

«По возвращении в Россию я сначала попал на девять месяцев в крупнейший в стране “Ашан” в “МEGA Теплый Стан”. К тому моменту я уже находился в корпоративном резерве управляющих кадров и был готов занять должность директора при открытии нового филиала».

Затем был переезд в Казань, где только открылся «Ашан».

Довольно сложно было осознавать, как на начальном этапе то, что мы делаем, далеко от того идеала, который я наблюдал за границей. Но надо было работать. Я рассказывал о своем французском опыте коллегам-подчиненным. Они наверняка воспринимают это как марсианские хроники. Но надеюсь, что хоть что-то да усваивают. Сергей Хрущев

Свою жену Сергей нашел в Казани. «У нас как-то подозрительно до сих пор относятся к знакомству по интернету, но во Франции это давно уже стало нормой. И первая же девушка, которую я нашел в сети и встретился в оффлайне, стала моей супругой», — рассказывает Сергей.

На время конкурса жена с ребенком остались дома, но старались поддерживать главу семейства через мессенджеры. Поддерживает она и постоянное стремление к саморазвитию супруга.

Научился учиться

Сергей уже больше трех лет на посту директора казанского «Ашана», но это не значит, что он сидит на одном месте. Хоть на своей должности ему забот хватает, он понимает, что сейчас тот самый период в жизни, когда нужно не почивать на лаврах, а активно работать над собой. Ради более светлого будущего для себя и своих детей.

В прошлом году Сергей окончил курс Executive MBA, побывал в США. Поучаствовать в конкурсе «Лидеры России» ему предложили знакомые, с которыми он прежде поделился идеей стать госслужащим, а точнее управленцем на государственном предприятии.

Сам Сергей говорит, что конкурс стал для него экспериментом над самим собой, выявившим как его слабые, так и сильные стороны. К первым, в частности, он отнес проблемы с математикой и умением считать без калькулятора. Сергею было труднее на этапе индивидуальными онлайн-заданий, чем на этапе коллективной работы. «Потребовалось вспомнить общие предметы — историю, географию, которые уступили место в голове узкоспециальным», — отметил Сергей.

Теперь его ждет финал. Разумеется, есть желание победить. Но и без обещанного приза в миллион рублей, Хрущев не уйдет с пустыми руками.

Он познакомился на конкурсе со многими интересными людьми, подтвердившими, что гиперэнергичность и желание изменить мир к лучшему, сохранившееся к 40 годам, — не какое-то исключение из правил. Сергей повстречал родственные души, да и просто коллег по цеху, о которых прежде не знал. К примеру, женщину, занимающую примерно равнозначный ему пост в X5 Retail Group, работающую также в Казани и даже живущую по соседству.

Дипломат

А еще Хрущев хочет после конкурса поработать над мотивацией, понять, куда именно ему хочется двигаться дальше. С одной стороны, Сергей чувствует, что может быть полезным государству и обществу в какой-нибудь госкорпорации в сфере, близкой к торговле.

С другой же, ему хотелось бы получить уроки дипломатии от главы МИД России Сергея Лаврова, которого очень уважает и видит своим наставником.

«Лавров — он олицетворение российской дипломатии. Отстаивая интересы нашего государства, сохраняет при этом высокий уровень личных отношений — и с другими странами, и лидерами этих стран», — говорит Сергей, добавляя, что он продолжает мечтать о карьере дипломата.

Уметь слышать

Ключевую пользу своего опыта и склада ума для целей государственного управления Сергей видит в умении слышать, понимать желания и нужды простых людей. Как руководителю огромного магазина, находящегося в конкуренции с другими сетями, ему без этого слуха не обойтись.

Хрущев не может себе позволить запереться в рабочем кабинете и замкнуться на рассуждениях о потребительских утопиях, требуя от подчиненных исполнения заранее невыполнимых задач. И корень реалистичного взгляда на жизнь был заложен еще в его детстве. Тогда Сергей вполне мог быть обычным мальчиком-ботаником, который находит в библиотеке убежище от мира и от людей. «Лидерство — это быть не только лучшим, но и своим. Нельзя отрываться от жизни, которую ведут твои сверстники», — подытожил Хрущев.