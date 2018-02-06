В янтаре нашли «прото-пауков» с длинными хвостами

Исследование опубликовано в Nature Ecology & Evolution как две отдельные статьи. Два экземпляра из четырех исследовали китайские ученые, остальные находки описала группа исследователей из Гарвардского университета.
Охотники за ископаемыми обнаружили в янтаре необычных существ, обитавших 100 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы. Древних паукообразных назвали Chimerarachne yingi по аналогии с химерами — гибридами нескольких животных из древнегреческой мифологии. Дело в том, что в этих существах сочетаются признаки современных и древних животных. Частично у них можно разглядеть признаки современных пауков — челюсти (хелицеры), ногощупальца (педипальпы) и паутинные железы, кроме того у них есть хвосты, характерные для гораздо более древних родственников паука, называемых ураранеидами (Uraraneida). Хвост, покрытый короткими волосками, вероятно, первоначально имел сенсорную функцию. Но когда пауки превратились в хищников, поджидающих добычу в засаде, он стал не нужен.
Находка чрезвычайно важна для понимания того, как проходила эволюция пауков и их родственников. По словам ученых, эти существа были «недостающим звеном» между ураранеидами и настоящими пауками. Они жили в меловом периоде, когда на Земле обитали огромные травоядные аргентинозавры, хищные тираннозавры и спинозавры. Ученые сильно удивились находке, поскольку не ожидали найти такую примитивную группу существ в окаменелостях мелового периода. «Последние лет десять мы полагали, что пауки произошли от хвостатых паукообразных, существовавших более 315 миллионов лет назад», — рассказал соавтор исследования из Манчестерского университета, доктор Рассел Гарвуд.
Ученые предполагают, что крошечный (размером в несколько миллиметров) прото-паук обитал на стволах деревьев или вокруг них, возможно, под корой или во мху у подножия дерева. Есть даже небольшая вероятность того, что животное до сих пор обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. «Удаленная среда обитания и небольшие размеры позволяют допустить, что потомки этих существ до сих пор живут в Мьянме, где найдены окаменелости», — рассказал доктор Пол Селден, палеонтолог из Университета Канзаса, — «Мы их не нашли, но некоторые из этих лесов недостаточно изучены». Однако даже если эти удивительные существа выжили, арахнофобам рано впадать в панику. По мнению Гонсало Жирибета, зоолога из Гарвардского университета, вряд ли кто-то найдет новые виды непривлекательными. «Это великолепные существа и, вероятно, никогда не нанесут вред человеку, как и 99,99% пауков», — заключил Гонсало.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.