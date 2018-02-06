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19:21 (мск), источник: Индикатор

В янтаре нашли «прото-пауков» с длинными хвостами

В мьянманском янтаре найдены хорошо сохранившиеся останки паукообразных с хвостами длиной больше размера их тела. Ученые оценивают возраст животных в 100 миллионов лет и считают промежуточным звеном между современными пауками и их древними предками.

Источник: University of Kansas

Исследование опубликовано в Nature Ecology & Evolution как две отдельные статьи. Два экземпляра из четырех исследовали китайские ученые, остальные находки описала группа исследователей из Гарвардского университета.

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Охотники за ископаемыми обнаружили в янтаре необычных существ, обитавших 100 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы. Древних паукообразных назвали Chimerarachne yingi по аналогии с химерами — гибридами нескольких животных из древнегреческой мифологии. Дело в том, что в этих существах сочетаются признаки современных и древних животных. Частично у них можно разглядеть признаки современных пауков — челюсти (хелицеры), ногощупальца (педипальпы) и паутинные железы, кроме того у них есть хвосты, характерные для гораздо более древних родственников паука, называемых ураранеидами (Uraraneida). Хвост, покрытый короткими волосками, вероятно, первоначально имел сенсорную функцию. Но когда пауки превратились в хищников, поджидающих добычу в засаде, он стал не нужен.

Находка чрезвычайно важна для понимания того, как проходила эволюция пауков и их родственников. По словам ученых, эти существа были «недостающим звеном» между ураранеидами и настоящими пауками. Они жили в меловом периоде, когда на Земле обитали огромные травоядные аргентинозавры, хищные тираннозавры и спинозавры. Ученые сильно удивились находке, поскольку не ожидали найти такую примитивную группу существ в окаменелостях мелового периода. «Последние лет десять мы полагали, что пауки произошли от хвостатых паукообразных, существовавших более 315 миллионов лет назад», — рассказал соавтор исследования из Манчестерского университета, доктор Рассел Гарвуд.

Предполагаемый облик паукообразного Chimerarachne yingi | Источник: University of Kansas

Ученые предполагают, что крошечный (размером в несколько миллиметров) прото-паук обитал на стволах деревьев или вокруг них, возможно, под корой или во мху у подножия дерева. Есть даже небольшая вероятность того, что животное до сих пор обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. «Удаленная среда обитания и небольшие размеры позволяют допустить, что потомки этих существ до сих пор живут в Мьянме, где найдены окаменелости», — рассказал доктор Пол Селден, палеонтолог из Университета Канзаса, — «Мы их не нашли, но некоторые из этих лесов недостаточно изучены». Однако даже если эти удивительные существа выжили, арахнофобам рано впадать в панику. По мнению Гонсало Жирибета, зоолога из Гарвардского университета, вряд ли кто-то найдет новые виды непривлекательными. «Это великолепные существа и, вероятно, никогда не нанесут вред человеку, как и 99,99% пауков», — заключил Гонсало.

2 комментарияк этой статье
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