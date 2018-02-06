«Мы простые парни из глубинки, обычные программисты»

Источник: «Лидеры России»

Два алтайских студента-программиста семь лет назад ушли с работы и без какого-либо стартового капитала организовали высокотехнологичный бизнес, распространившийся сегодня по всей стране. Что за идея легла в основу компании, за что ее основателей уже через год похвалил президент, чему ребята научились, пережив кризис четырнадцатого года, и за какие заслуги основателя компании Игоря Носова уже не в первый раз выбирают одним из лучших молодых предпринимателей России?

Немного мужества

Видели недалеко от дома новый ресторан? Спортивный клуб и стоматологический кабинет? Но не заходили? И правильно — вдруг вам не подойдет персонал или цены. Чем брать кота в мешке, рисковать деньгами и настроением, лучше подготовиться заранее.

Идея изменить ситуацию — создать виртуальную 3D-модель города, где в любую дверь можно будет зайти и внимательно осмотреться, — пришла пятикурснику Алтайского технического университета Игорю Носову восемь лет назад.

Хотелось и дело доброе для барнаульцев сделать, и денег за счет рекламы заработать. Но как начать бизнес, если ты обычный студент-технарь из глубинки и у тебя за душой ни гроша?

«Я девять месяцев вынашивал эту идею», — вспоминает Игорь. «Она казалась жизнеспособной, но требовала полной отдачи. А у меня была работа — я писал программы для “спутниковой системы обеспечения транспорта” (теперь ГЛАНАСС) и уже считался неплохим специалистом. Помог мой друг и партнер Петя Григорян. Он сказал: “Чего ты все раздумываешь, классная идея, давай ее уже осуществлять!” Мы оба ушли с работы и стали делать. Это был какой-никакой, а прыжок в пустоту, потребовавший мужества», — рассказывает он.

На самом деле проект начинали три человека — был еще одноклассник Игоря Алексей. Но Алексей не поверил в начинание, побоялся бросить работу, где получал стабильную зарплату в 20 тысяч рублей, и через некоторое время перестал отвечать на звонки — ушел по-английски. Что, в общем, понятно — кого не пугает неизвестность?

Первый житель 3D

В первый же день ребята взяли простенькую «мыльницу» Sony, которую Игорь выиграл на конкурсе в университете, за 200 рублей приобрели отечественную струбцину, как-то приладили к струбцине фототехнику и с помощью получившегося инструмента отработали технологию изготовления 3D-панорамы на примере своего жилья. Затем заказали визитки и пошли стучаться в двери организаций на улицах Барнаула.

«Первым нашим клиентом стал гостиничный комплекс “У фонтана”», — рассказывает Игорь. «Мы и сегодня дружим, а они в нашей компании носят имя “первого жителя виртуальной страны”. За 3D-тур по гостинице мы получили 17 тысяч рублей и сразу купили более приличный фотоаппарат. Мы пересняли на него гостиницу “У фонтана” и уже смогли делать полноценные панорамы улиц, монументов, памятников архитектуры и прочих достопримечательностей».

Как и задумывалось, туры по городу и его достопримечательностям Петр и Игорь совершали бесплатно, а туры по кафе, баням, ресторанам, гостиницам и торговым центрам — на коммерческой основе.

Вопреки ожиданиям, платить за оживление своих дверей в виртуальном Барнауле поначалу захотели менее четверти коммерческих организаций. С другой стороны, денег на расширение парка оборудования и другие срочные нужды пока хватало.

В Барнауле точка нет

Четырнадцатого ноября 2011 года, через 2 месяца после старта, Игорь и Петр выложили начальный виртуальный Барнаул на своем сайте и дали ссылки в соцсетях. Проект назвали «В Барнауле точка нет», потому что в Барнауле такого раньше не было. В первый же день они набрали 1500 лайков и более двух сотен перепостов. «Спасибо, что делаете это», — писали пользователи.

Это был один из ключевых моментов в нашей компании и нашей жизни. Мы не просто получили подтверждение, что в состоянии оказывать и продавать соответствующую услугу — нас благодарили, нам аплодировали. Нас окрылило — вам знакомо это чувство? Мы стали работать больше, изобретать новые методы и технологии, получать от своей работы радость, потому что она была нужна людям. Игорь Носов

Вторые крылья

Бизнес развивался быстро, в том числе в неожиданном, новом направлении. Пока на улицах Барнаула онлайн оживали очередные торговые центры и массажные салоны, интерес к проекту появился в других городах России. Петр и Игорь стали активно продавать бренд и отработанную бизнес-модель и, соответственно, создавать обучающие программы и проводить мастер-классы. После организации франшизы компания уже не смогла называться «В Барнауле точка нет» и нашла новое имя «На все 360».

На форуме «Селигер-2012», меньше чем через год после рождения, переделанный под новое название проект был представлен президенту Владимиру Путину, который проект оценил и лично разрешил Игорю и Петру сделать панорамы Кремля и Красной площади. А у ребят после этого выросло по второй паре крыльев.

«У нас же никогда не было имперских амбиций, — смеется Игорь. — Мы оба простые парни из глубинки, воспитанные на постсоветских ценностях, обычные программисты. Мы не думали о таких масштабах. Начали заниматься проектом, потому что хотели делать то, что нам нравится. А тут интерес от людей из десятков городов, похвала президента, мы на Первом канале телевидения. Я бы соврал, если бы сказал, что мы были к этому готовы».

Знал бы где упасть…

«Банально, предсказуемо, но мы этого не знали, не почувствовали, успех нас ослепил, — сетует Игорь. — Выросла «корона», мы стали сорить деньгами. Показалось, что ничему больше не надо учиться, что мы и так все знаем. В свободное время мы путешествовали по миру и вообще ни в чем себе не отказывали.

Но закончился 2014 год, у наших клиентов закончились деньги, и они перестали платить за абонемент. Чтобы «На все 360» выжила, пришлось многое продать, долгое время выживать без прибыли, переосмыслить и наши методы, и наше отношение к клиентам.

Это теперь я понимаю, что купить Infiniti в кредит была глупая затея, что успех и неудача закономерно идут друг за другом, что прошлое не равно будущему и надо быть к этому готовым, но тогда…".

Финансовый провал в начале 2015 года был еще тяжелее, потому что у Игоря родилась дочка. Это одному можно прожить на дошираке, а когда дома жена и грудной младенец, деньги необходимы как воздух. Игорь и Петр активно находили и исправляли ошибки прошлого, взявшись за работу, словно в самом начале пути — истово.

Самый большой доход в предкризисные годы компании приносили франшизы. В кризис же две трети из них закрылись. «На все 360» осталась в 36 городах из 94 купивших лицензию. Как резюмирует сегодня Игорь, оказалось, что людям, покупавшим франшизу, нужны были не столько технологии или бизнес-идея, сколько возможность работать вместе с основателями, черпать их энтузиазм и новые идеи, получать заряд энергии и постоянное внимание. А ближе к 2014 году именно это основатели перестали давать своим «бизнес-дочкам».

Работа над ошибками

Чтобы снова встать на ноги, потребовалось почти два, довольно трудных года. Организация бизнеса была пересмотрена полностью, центры появились не только в Барнауле. Главной по продажам стала команда из Краснодара, показавшая лучшие результаты в продажах. Психологию общения с клиентами возглавила Уфа и так далее. Но основной реновацией оказалась новая ступень в клиентоориентированности.

«Когда у людей не стало денег, они стали от нас отказываться. Как это изменить? — рассуждает Игорь. — Надо стать нужнее своим клиентам. Как? Ага, до сих пор мы делали путеводитель. А компаниям не нужен путеводитель — компаниям нужны новые клиенты. И тогда мы придумали предлагать услуги по поисковой оптимизации. Вместе с 3D-турами мы начали создавать сайты компаний, которые были нашими клиентами, на которые посетители могли перейти из виртуальных туров. Мы стали расширенно давали информацию о возможностях заказать посещение или получить те или иные привилегии, скидки и так далее и тому подобное. Мы теперь садились вместе с заказчиками и вместе думали: что мы можем сделать, чтобы привести к ним потребителей их услуг».

В конце 2016 года «На все 360» восстановила и приумножила докризисное положение дел. На тот момент сайт компании просматривали 150 человек в минуту, большинство из которых оставляли благодарности. В конце 2016 — начале 2017 года Игорь и Петр рискнули принять участие в Национальной премии «Бизнес-Успех», и завоевали золотой домкрат в номинации «Лучший интернет-проект». Прошлый Новый год Игорь называет точкой возврата.

Участие в конкурсе

Сегодня проекту седьмой год, а Игорю Носову двадцать девятый. Годовой оборот компании 24 миллиона рублей, и он продолжает расти. В компании более 50 человек наемных сотрудников. Амбиции по проекту: создать виртуальные путеводители по 300 городам в 20 странах. Что до родного Барнаула, путеводитель «На все 360» нравится и барнаульцам, и администрации города. Более того, задает новый тон в уровне предлагаемых услуг.

Игорю тем временем пришлось по душе выигрывать в конкурсах. И вот в конце минувшего октября он узнал о новом соревновании для деловых людей — Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Узнал из телевизионной передачи и точно решил — участвовать. Подготовил документы, видеоролик и в последний день сдачи заявок, 7 ноября, слег с высокой температурой…

На следующий день захожу в личный кабинет на сайте «Лидеров России», а прием заявок продлили на два дня. Я понял, что это знак, сбил температуру, зарегистрировался, прошел все отборочные туры, попал в полуфинал и, вот теперь, в финал. Игорь Носов

«На конкурсе я познакомился с удивительными людьми, каждому из которых мне было бы не стыдно проиграть, — далее рассказывает Игорь. — Бизнесмены, администраторы, топ-менеджеры. Не было ни одного случайного человека — прошедшего, например, по знакомству. Мы решали сложнейшие тесты на уровень IQ, тесты по вербальному и невербальному интеллекту, тесты на способность воспринимать текстовую информацию, на лидерские качества, делали перекрестные оценки друг друга и так далее. Все это было сложнее и интереснее, чем можно себе представить. Я теперь общаюсь со своими конкурентами в чатах и благодарен за знакомство с каждым из них организаторам конкурса».

Эрнст, Лавров — это фантастика

Главным призом конкурса Игорь считает год наставничества от одного из известнейших бизнесменов или государственных управленцев страны. «Константин Эрнст и Сергей Лавров мне уже снились», — не задумываясь отвечает Игорь. «Кто еще, даже не могу себе представить. И это фантастика. Это исполнение подсознательной детской мечты. Вот, я, простой парень из Барнаула, сын инженера связи и милиционера, без каких-то родственников, денег или высокопоставленных знакомых прошел весь вот этот путь и могу стать учеником Лаврова, например. Наверное, стариком буду рассказывать, а кто-то не поверит. Да что там,.. у самого мурашки».

Последний вопрос, само собой, о будущем. На что собирается тратить интеллектуальные и физические силы Игорь Носов завтра, когда работа «На все 360» уже не будет требовать активного вмешательства основателей?

Ответ готов задолго до моего вопроса. Еще в 2013 году, когда «На все 360» стартовала в 94 городах, Игорю и Петру пришлось заниматься разработкой и написанием обучающих программ для резидентов, проводить мастер-классы, встречать гостей и самим ездить в другие города.

Именно обучение стало тем делом, которому в дальнейшем собирается посвятить себя Игорь.

Он уже сейчас продвигает мобильное приложение, обучающее полезным привычкам, ведет различные мастер-классы внутри своей компанией и за ее пределами. Эти свои навыки и способности он собирается в дальнейшем развивать и реализовывать в первую очередь. Этот простой парень из Барнаула.