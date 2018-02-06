«Мы простые парни из глубинки, обычные программисты»
Финалист конкурса «Лидеры России» из Барнаула о проекте виртуальных городов.
Финалист конкурса «Лидеры России» из Барнаула о проекте виртуальных городов.
Два алтайских
Немного мужества
Видели недалеко от дома новый ресторан? Спортивный клуб и стоматологический кабинет? Но не заходили? И правильно — вдруг вам не подойдет персонал или цены. Чем брать кота в мешке, рисковать деньгами и настроением, лучше подготовиться заранее.
Хотелось и дело доброе для барнаульцев сделать, и денег за счет рекламы заработать. Но как начать бизнес, если ты обычный
«Я девять месяцев вынашивал эту идею», — вспоминает Игорь. «Она казалась жизнеспособной, но требовала полной отдачи. А у меня была работа — я писал программы для “спутниковой системы обеспечения транспорта” (теперь ГЛАНАСС) и уже считался неплохим специалистом. Помог мой друг и партнер Петя Григорян. Он сказал: “Чего ты все раздумываешь, классная идея, давай ее уже осуществлять!” Мы оба ушли с работы и стали делать. Это был
На самом деле проект начинали три человека — был еще одноклассник Игоря Алексей. Но Алексей не поверил в начинание, побоялся бросить работу, где получал стабильную зарплату в 20 тысяч рублей, и через некоторое время перестал отвечать на звонки — ушел
Первый житель 3D
В первый же день ребята взяли простенькую «мыльницу» Sony, которую Игорь выиграл на конкурсе в университете, за 200 рублей приобрели отечественную струбцину,
«Первым нашим клиентом стал гостиничный комплекс “У фонтана”», — рассказывает Игорь. «Мы и сегодня дружим, а они в нашей компании носят имя “первого жителя виртуальной страны”. За 3D-тур по гостинице мы получили 17 тысяч рублей и сразу купили более приличный фотоаппарат. Мы пересняли на него гостиницу “У фонтана” и уже смогли делать полноценные панорамы улиц, монументов, памятников архитектуры и прочих достопримечательностей».
Вопреки ожиданиям, платить за оживление своих дверей в виртуальном Барнауле поначалу захотели менее четверти коммерческих организаций. С другой стороны, денег на расширение парка оборудования и другие срочные нужды пока хватало.
В Барнауле точка нет
Четырнадцатого ноября 2011 года, через 2 месяца после старта, Игорь и Петр выложили начальный виртуальный Барнаул на своем сайте и дали ссылки в соцсетях. Проект назвали «В Барнауле точка нет», потому что в Барнауле такого раньше не было. В первый же день они набрали 1500 лайков и более двух сотен перепостов. «Спасибо, что делаете это», — писали пользователи.
Это был один из ключевых моментов в нашей компании и нашей жизни. Мы не просто получили подтверждение, что в состоянии оказывать и продавать соответствующую услугу — нас благодарили, нам аплодировали. Нас окрылило — вам знакомо это чувство? Мы стали работать больше, изобретать новые методы и технологии, получать от своей работы радость, потому что она была нужна людям.
Вторые крылья
Бизнес развивался быстро, в том числе в неожиданном, новом направлении. Пока на улицах Барнаула онлайн оживали очередные торговые центры и массажные салоны, интерес к проекту появился в других городах России. Петр и Игорь стали активно продавать бренд и отработанную
На форуме «Селигер-2012», меньше чем через год после рождения, переделанный под новое название проект был представлен президенту Владимиру Путину, который проект оценил и лично разрешил Игорю и Петру сделать панорамы Кремля и Красной площади. А у ребят после этого выросло по второй паре крыльев.
«У нас же никогда не было имперских амбиций, — смеется Игорь. — Мы оба простые парни из глубинки, воспитанные на постсоветских ценностях, обычные программисты. Мы не думали о таких масштабах. Начали заниматься проектом, потому что хотели делать то, что нам нравится. А тут интерес от людей из десятков городов, похвала президента, мы на Первом канале телевидения. Я бы соврал, если бы сказал, что мы были к этому готовы».
Знал бы где упасть…
«Банально, предсказуемо, но мы этого не знали, не почувствовали, успех нас ослепил, — сетует Игорь. — Выросла «корона», мы стали сорить деньгами. Показалось, что ничему больше не надо учиться, что мы и так все знаем. В свободное время мы путешествовали по миру и вообще ни в чем себе не отказывали.
Но закончился 2014 год, у наших клиентов закончились деньги, и они перестали платить за абонемент. Чтобы «На все 360» выжила, пришлось многое продать, долгое время выживать без прибыли, переосмыслить и наши методы, и наше отношение к клиентам.
Это теперь я понимаю, что купить Infiniti в кредит была глупая затея, что успех и неудача закономерно идут друг за другом, что прошлое не равно будущему и надо быть к этому готовым, но тогда…".
Финансовый провал в начале 2015 года был еще тяжелее, потому что у Игоря родилась дочка. Это одному можно прожить на дошираке, а когда дома жена и грудной младенец, деньги необходимы как воздух. Игорь и Петр активно находили и исправляли ошибки прошлого, взявшись за работу, словно в самом начале пути — истово.
Самый большой доход в предкризисные годы компании приносили франшизы. В кризис же две трети из них закрылись. «На все 360» осталась в 36 городах из 94 купивших лицензию. Как резюмирует сегодня Игорь, оказалось, что людям, покупавшим франшизу, нужны были не столько технологии или
Работа над ошибками
Чтобы снова встать на ноги, потребовалось почти два, довольно трудных года. Организация бизнеса была пересмотрена полностью, центры появились не только в Барнауле. Главной по продажам стала команда из Краснодара, показавшая лучшие результаты в продажах. Психологию общения с клиентами возглавила Уфа и так далее. Но основной реновацией оказалась новая ступень в клиентоориентированности.
«Когда у людей не стало денег, они стали от нас отказываться. Как это изменить? — рассуждает Игорь. — Надо стать нужнее своим клиентам. Как? Ага, до сих пор мы делали путеводитель. А компаниям не нужен путеводитель — компаниям нужны новые клиенты. И тогда мы придумали предлагать услуги по поисковой оптимизации. Вместе с 3D-турами мы начали создавать сайты компаний, которые были нашими клиентами, на которые посетители могли перейти из виртуальных туров. Мы стали расширенно давали информацию о возможностях заказать посещение или получить те или иные привилегии, скидки и так далее и тому подобное. Мы теперь садились вместе с заказчиками и вместе думали: что мы можем сделать, чтобы привести к ним потребителей их услуг».
В конце 2016 года «На все 360» восстановила и приумножила докризисное положение дел. На тот момент сайт компании просматривали 150 человек в минуту, большинство из которых оставляли благодарности. В конце 2016 — начале 2017 года Игорь и Петр рискнули принять участие в Национальной премии «Бизнес-Успех», и завоевали золотой домкрат в номинации «Лучший интернет-проект». Прошлый Новый год Игорь называет точкой возврата.
Участие в конкурсе
Сегодня проекту седьмой год, а Игорю Носову двадцать девятый. Годовой оборот компании 24 миллиона рублей, и он продолжает расти. В компании более 50 человек наемных сотрудников. Амбиции по проекту: создать виртуальные путеводители по 300 городам в 20 странах. Что до родного Барнаула, путеводитель «На все 360» нравится и барнаульцам, и администрации города. Более того, задает новый тон в уровне предлагаемых услуг.
Игорю тем временем пришлось по душе выигрывать в конкурсах. И вот в конце минувшего октября он узнал о новом соревновании для деловых людей — Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Узнал из телевизионной передачи и точно решил — участвовать. Подготовил документы, видеоролик и в последний день сдачи заявок, 7 ноября, слег с высокой температурой…
На следующий день захожу в личный кабинет на сайте «Лидеров России», а прием заявок продлили на два дня. Я понял, что это знак, сбил температуру, зарегистрировался, прошел все отборочные туры, попал в полуфинал и, вот теперь, в финал.
«На конкурсе я познакомился с удивительными людьми, каждому из которых мне было бы не стыдно проиграть, — далее рассказывает Игорь. — Бизнесмены, администраторы,
Эрнст, Лавров — это фантастика
Главным призом конкурса Игорь считает год наставничества от одного из известнейших бизнесменов или государственных управленцев страны. «Константин Эрнст и Сергей Лавров мне уже снились», — не задумываясь отвечает Игорь. «Кто еще, даже не могу себе представить. И это фантастика. Это исполнение подсознательной детской мечты. Вот, я, простой парень из Барнаула, сын инженера связи и милиционера, без
Последний вопрос, само собой, о будущем. На что собирается тратить интеллектуальные и физические силы Игорь Носов завтра, когда работа «На все 360» уже не будет требовать активного вмешательства основателей?
Ответ готов задолго до моего вопроса. Еще в 2013 году, когда «На все 360» стартовала в 94 городах, Игорю и Петру пришлось заниматься разработкой и написанием обучающих программ для резидентов, проводить
Он уже сейчас продвигает мобильное приложение, обучающее полезным привычкам, ведет различные
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.