«Участие ради участия — не мое»

Источник: «Лидеры России»

В начале февраля в Сочи состоится финал конкурса «Лидеры России», в котором молодые руководители состязаются за образовательные гранты и шанс войти в специальную программу развития кадрового управленческого резерва. Среди финалистов оказался Ильнар Гирфанов, руководитель ТРО «Ассоциация юристов России».

Осознанный выбор

Окончив школу, молодой человек встает перед выбором: что делать дальше? Для многих дальнейший путь определяют родители. Папа был военным — значит, пойдешь в военное училище, мама была доктором — значит, и тебе стоит пойти по ее стопам. Но Ильнар Гирфанов, руководитель ТРО «Ассоциация юристов России», определил свой жизненный путь, еще когда учился в шестом классе, — он принял твердое решение стать юристом.

«Выбор этот сделан потому, что у меня был очень хороший преподаватель истории и обществознания, — объясняет Гирфанов. — Он был больше наставником, чем преподавателем, и сумел воспитать во мне любовь к гуманитарным наукам — естествознанию, истории, праву. Его ученики выигрывали республиканские и российские олимпиады, а, на секундочку, он был обычным школьным учителем из деревни. Я очень благодарен ему за то, что он сумел направить меня, помочь найти мой потенциал».

Сейчас, будучи молодым, но уже опытным руководителем, оглядываясь на свой жизненный путь, Гирфанов признает, что в его карьерном успехе сыграли роль два фактора: упорный труд и удача. Когда он учился на втором курсе университета, то принимал участие в стипендиальной программе благотворительного фонда Владимира Потанина, рассчитанной на отбор наиболее талантливых студентов, в рамках которой проводились деловые игры и тестирования.

Буквально за день-два до начала конкурса Гирфанов услышал о его существовании и решил принять в нем участие. Он был самым молодым соискателем, менеджерского опыта, как и опыта работы в команде у него не было. «Здесь элемент удачи сыграл свою роль — я смог попасть в двадцатку лидеров, мы поехали на окружное состязание, а потом на федеральное. Я познакомился с другими ребятами, и это кардинально изменило мое мировоззрение», — рассказывает он.

Возможно, не случись этого, жизнь молодого управленца пошла бы по другому пути. То же касается его карьеры в Ассоциации юристов России. Он начал ее в 2009 году, занимался молодыми юристами, активно работал по правовому просвещению населения, а потом стал заместителем главы Совета молодых юристов.

Когда в республиканской структуре произошли определенные изменения, получилось так: Гирфанов был на виду, активно трудился, и руководство Татарстана решило сделать ставку на него, назначив главой республиканского отделения ассоциации. «У меня нет богатых родственников, весомых людей в роду — так что тут тоже есть элемент удачи. Но, конечно, без работы, которую ты провел в прошлом, это было бы невозможно», — добавляет он.

Хайповая тема

Сейчас Гирфанов занимается тремя основными направлениями деятельности: правовым просвещением граждан, обучением независимых наблюдателей для работы на выборах и их делегированием для контроля за голосованием, и бизнесом, касающимся блокчейна.

Если с первыми двумя сферами занятости все понятно, то третья не только появилась недавно, но и представляет для большинства настоящую загадку. Чем же занимается Гирфанов? Помимо того что он совместно с партнерами владеет майнинговыми фермами, позволяющими вырабатывать криптовалюту, у него есть юридическая консалтинговая компания, просвещающая население относительно технологии блокчейна.

«Тема эта хайповая, и на рынке появляется очень много фейковых организаций, пользующихся незнанием людей, вешающих им лапшу на уши и отбирающих у них деньги, — поясняет Гирфанов. — Когда человек приходит к нам, он оплачивает консалтинговые сборы и мы просвещаем его в этих вопросах. Он может проконсультироваться у нас и по вопросу выбора майнингового оборудования, куда его разместить, как настроить, какую криптовалюту майнить».

Молодой управленец отмечает, что появление недавнего законопроекта, посвященного регулированию криптовалют и майнинговой деятельности, позволит устранить юридический вакуум в этой сфере. Это даст возможность гражданам четко знать отношение государства к криптовалютам, а также упростит работу консалтинговой компании Гирфанова. Теперь в ней смогут объяснять клиентам как положительные, так и отрицательные стороны такой деятельности, ссылаясь на федеральный закон.

Гирфанов заглядывает и в будущее — он надеется, что технология блокчейна позволит сильно упростить работу юриста. С помощью смарт-контрактов, основанных на ней, можно заключать договоры, которые будут исполняться автоматически, без участия юристов. Конечно, некоторые специалисты потеряют работу, но зато многое приобретут конечные пользователи.

Кроме того, блокчейн, как говорит Гирфанов, может просто уничтожить нотариат, который заверяет многие сделки. Эта технология позволяет делать записи непосредственно в распределенном реестре данных, который практически невозможно удалить или подделать.

Гирфанов с партнерами и сам разрабатывает инновационные проекты на основе блокчейна. Они направлены на сферу околоюридических услуг и предоставляют гарантийные обязательства по обмену криптовалют между гражданами.

На днях эксперт в сфере кибербезопасности Наталья Касперская заявила, что биткоин, криптовалюта, основанная на блокчейне, является разработкой американских спецслужб. Тем не менее Гирфанов не видит угрозы со стороны этой технологии для России.

«Биткоин — всего лишь один из видов криптовалюты, которая была построена на основе этой технологии, — поясняет он. — Блокчейн ушел дальше. На сегодняшний день существует более тысячи платформ, использующих его. Дискредитировать саму технологию я бы не стал, поскольку это будущее. Это то же самое, что говорить, будто интернет является разработкой разведки США — мы же знаем, кто его разработал. Потому я бы не стал акцентировать внимание на создателях блокчейна. Им пользуется множество людей, и он помогает изменять жизнь к лучшему. А если мы говорим про биткоин и спекуляцию на финансовых рынках, то, возможно, действительно есть силы, которые могут его как возвысить, так и обвалить, что является предпринимательским риском каждого, как и на фондовых биржах».

Главное — результат

«Для меня “Лидеры России” — проверка своего потенциала наряду с соперниками из других регионов. Это как спортивное соревнование, но в сфере государственного управления», — рассказывает об участии в конкурсе Гирфанов. При этом он отмечает, что, несмотря на азарт, главное для него здесь — результат.

«Если мне удастся выиграть, то для меня это, во-первых, повышение самооценки, во-вторых, возможность самосовершенствоваться и в-третьих, рост в плане смены парадигмы, — объясняет Гирфанов. — К тому же, я хочу с теми проектами и идеями, которые у меня есть, перебраться в Москву, работать непосредственно на федеральном уровне, например в администрации президента. Я нацелен именно на результат. Просто участие ради участия — это не мое».