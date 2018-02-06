«Участие ради участия — не мое»
Участник конкурса «Лидеры России» о выборе жизненного пути.
Участник конкурса «Лидеры России» о выборе жизненного пути.
В начале февраля в Сочи состоится финал конкурса «Лидеры России», в котором молодые руководители состязаются за образовательные гранты и шанс войти в специальную программу развития кадрового управленческого резерва. Среди финалистов оказался Ильнар Гирфанов, руководитель ТРО «Ассоциация юристов России».
Осознанный выбор
Окончив школу, молодой человек встает перед выбором: что делать дальше? Для многих дальнейший путь определяют родители. Папа был военным — значит, пойдешь в военное училище, мама была доктором — значит, и тебе стоит пойти по ее стопам. Но Ильнар Гирфанов, руководитель ТРО «Ассоциация юристов России», определил свой жизненный путь, еще когда учился в шестом классе, — он принял твердое решение стать юристом.
«Выбор этот сделан потому, что у меня был очень хороший преподаватель истории и обществознания, — объясняет Гирфанов. — Он был больше наставником, чем преподавателем, и сумел воспитать во мне любовь к гуманитарным наукам — естествознанию, истории, праву. Его ученики выигрывали республиканские и российские олимпиады, а, на секундочку, он был обычным школьным учителем из деревни. Я очень благодарен ему за то, что он сумел направить меня, помочь найти мой потенциал».
Сейчас, будучи молодым, но уже опытным руководителем, оглядываясь на свой жизненный путь, Гирфанов признает, что в его карьерном успехе сыграли роль два фактора: упорный труд и удача. Когда он учился на втором курсе университета, то принимал участие в стипендиальной программе благотворительного фонда Владимира Потанина, рассчитанной на отбор наиболее талантливых студентов, в рамках которой проводились деловые игры и тестирования.
Буквально за
Возможно, не случись этого, жизнь молодого управленца пошла бы по другому пути. То же касается его карьеры в Ассоциации юристов России. Он начал ее в 2009 году, занимался молодыми юристами, активно работал по правовому просвещению населения, а потом стал заместителем главы Совета молодых юристов.
Когда в республиканской структуре произошли определенные изменения, получилось так: Гирфанов был на виду, активно трудился, и руководство Татарстана решило сделать ставку на него, назначив главой республиканского отделения ассоциации. «У меня нет богатых родственников, весомых людей в роду — так что тут тоже есть элемент удачи. Но, конечно, без работы, которую ты провел в прошлом, это было бы невозможно», — добавляет он.
Хайповая тема
Сейчас Гирфанов занимается тремя основными направлениями деятельности: правовым просвещением граждан, обучением независимых наблюдателей для работы на выборах и их делегированием для контроля за голосованием, и бизнесом, касающимся блокчейна.
Если с первыми двумя сферами занятости все понятно, то третья не только появилась недавно, но и представляет для большинства настоящую загадку. Чем же занимается Гирфанов? Помимо того что он совместно с партнерами владеет майнинговыми фермами, позволяющими вырабатывать криптовалюту, у него есть юридическая консалтинговая компания, просвещающая население относительно технологии блокчейна.
«Тема эта хайповая, и на рынке появляется очень много фейковых организаций, пользующихся незнанием людей, вешающих им лапшу на уши и отбирающих у них деньги, — поясняет Гирфанов. — Когда человек приходит к нам, он оплачивает консалтинговые сборы и мы просвещаем его в этих вопросах. Он может проконсультироваться у нас и по вопросу выбора майнингового оборудования, куда его разместить, как настроить, какую криптовалюту майнить».
Молодой управленец отмечает, что появление недавнего законопроекта, посвященного регулированию криптовалют и майнинговой деятельности, позволит устранить юридический вакуум в этой сфере. Это даст возможность гражданам четко знать отношение государства к криптовалютам, а также упростит работу консалтинговой компании Гирфанова. Теперь в ней смогут объяснять клиентам как положительные, так и отрицательные стороны такой деятельности, ссылаясь на федеральный закон.
Гирфанов заглядывает и в будущее — он надеется, что технология блокчейна позволит сильно упростить работу юриста. С помощью
Кроме того, блокчейн, как говорит Гирфанов, может просто уничтожить нотариат, который заверяет многие сделки. Эта технология позволяет делать записи непосредственно в распределенном реестре данных, который практически невозможно удалить или подделать.
Гирфанов с партнерами и сам разрабатывает инновационные проекты на основе блокчейна. Они направлены на сферу околоюридических услуг и предоставляют гарантийные обязательства по обмену криптовалют между гражданами.
На днях эксперт в сфере кибербезопасности Наталья Касперская заявила, что биткоин, криптовалюта, основанная на блокчейне, является разработкой американских спецслужб. Тем не менее Гирфанов не видит угрозы со стороны этой технологии для России.
«Биткоин — всего лишь один из видов криптовалюты, которая была построена на основе этой технологии, — поясняет он. — Блокчейн ушел дальше. На сегодняшний день существует более тысячи платформ, использующих его. Дискредитировать саму технологию я бы не стал, поскольку это будущее. Это то же самое, что говорить, будто интернет является разработкой разведки США — мы же знаем, кто его разработал. Потому я бы не стал акцентировать внимание на создателях блокчейна. Им пользуется множество людей, и он помогает изменять жизнь к лучшему. А если мы говорим про биткоин и спекуляцию на финансовых рынках, то, возможно, действительно есть силы, которые могут его как возвысить, так и обвалить, что является предпринимательским риском каждого, как и на фондовых биржах».
Главное — результат
«Для меня “Лидеры России” — проверка своего потенциала наряду с соперниками из других регионов. Это как спортивное соревнование, но в сфере государственного управления», — рассказывает об участии в конкурсе Гирфанов. При этом он отмечает, что, несмотря на азарт, главное для него здесь — результат.
«Если мне удастся выиграть, то для меня это,
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