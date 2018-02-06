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18:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Корейский бьюти-блогер ломает стереотипы о мужчинах

Нигде в мире мужчины не тратят столько на косметику, как в Южной Корее.

Вслед за поп-певцами и кинозвездами корейцы стремятся добиться идеальной, с их точки зрения, кожи.

Видеоблоггер Ким Сын Хван рассказал нам о своем стремлении сломать стереотипы старшего поколения, недолюбливающего накрашенных мужчин.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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