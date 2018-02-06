Корейский бьюти-блогер ломает стереотипы о мужчинах
Нигде в мире мужчины не тратят столько на косметику, как в Южной Корее.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нигде в мире мужчины не тратят столько на косметику, как в Южной Корее.
Вслед за
Видеоблоггер Ким Сын Хван рассказал нам о своем стремлении сломать стереотипы старшего поколения, недолюбливающего накрашенных мужчин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.