«Проверю, насколько я имею право учить других»

Источник: «Лидеры России»

Окончив с красным дипломом вуз, Евгений Лупинос сразу возглавил HR-сегмент крупной компании. Оказалось, практика и теория заметно отличаются друг от друга. Перед молодым специалистом встал тривиальный в общем-то выбор: менять мир или приспосабливаться к нему. Женя выбрал первое — ушел с работы и организовал компанию, в рамках которой стал учить и тренировать управленцев. Как результат, сегодня Евгений близок к победе во всесоюзном конкурсе управленцев «Лидеры России».

Каждому свое

Компания Евгения MOST Consulting, кроме обучения и тренингов, занимается экспертной оценкой персонала и созданием кадрового резерва. Прошу объяснить неспециалисту — что это такое и как происходит. После двухсекундного раздумья Женя приводит в пример больницы. «Как обычно подбирают заведующего отделением или главного врача? Приглашают на эту должность самого лучшего доктора. Но лучшие доктора в большинстве случаев хотят лечить и не хотят управлять. Их уговаривают, удваивают зарплату, и они соглашаются. В итоге клиника теряет хорошего хирурга или онколога, а взамен получает плохого руководителя. Лечить и управлять — разные компетенции. В нашей Омской области первыми поняли тенденцию в Медсанчасти № 9 и пригласили нас. Мы провели большое исследование, тренинги, тесты, в том числе использовали собственный метод наблюдения за игровым поведением персонала, провели управленческие тренинги и в результате создали тот самый кадровый резерв — группу врачей, способных стать эффективными управляющими. А также тех, кто видел свое назначение только в прямом спасении жизней и здоровья», — рассказывает он.

Работа оказалась настолько эффективной, что администрация Медсанчасти № 9 и сама еще не раз обращалась за их услугами и привела к ним большинство крупных клиник области.

Не застрять в «Амуре»

Увидев по телевизору космонавтов, дети идут в космонавты. Чтобы спасать жизни, становятся врачами. Хотят строить дома — архитекторами. Но как рождается желание учить других управлять людьми? Неизвестно, потому что такого желания у нашего героя в детстве не было.

«Мои старшие классы пришлись на конец 90-х, — вспоминает Евгений. — Все вокруг хотели учиться на экономистов, банкиров и юристов, но могли только те, чьи родители были в состоянии оплатить подобное образование. А я рос с мамой и бабушкой, на пенсию и зарплату продавца в булочной. К тому же рос в спальном криминальном районе Омска по прозвищу “Амур”, отнюдь не сулившем своим обитателям гарантированного светлого будущего. Поэтому мои детские мечты были направлены на одно — выбраться из “Амура”, выбиться в люди, а для этого получить хорошее высшее образование».

Осознав все это, Женя стал учиться на отлично. Больше других предметов любил математику. С шестого класса участвовал во всех городских математических олимпиадах и выходил если не победителем, то обязательно призером. В девятом классе успешно сдал экзамены в модный лицей, но не стал там учиться. Окончив школу с золотой медалью, видел себя в техническом вузе, однако вмешалось провидение — друзья пригласили за компанию сходить на день открытых дверей в университет (ОмГУ имени Достоевского). Там, услышав выступление заведующего кафедрой экономики и социологии труда Владимира Половинко (ставшего впоследствии наставником), он неожиданно и окончательно выбрал дело жизни — HR.

Тяжелый разговор

Дисциплина «управление персоналом» оказалась на пересечении любимой математики и модной экономики, так что, как говорит Евгений, попала точно в цель. С третьего курса его как лучшего студента в составе экспертной группы уже привлекали к фрилансерским проектам в реальном бизнесе. В 22 года он окончил университет с красным дипломом, но еще до получения диплома получил предложение занять должность руководителя службы персонала в санатории «Колос» со штатом в 450 человек.

«Что было самое трудное на моей первой постоянной работе? — переспрашивает он. — Самым трудным был кризис 2008 года. Чтобы санаторий выжил, пришлось принять решение временно перевести весь персонал на половину рабочего дня и половину зарплаты. Объявить об этом всему коллективу со сцены актового зала должен был я. Перед этим я не спал всю ночь — нервничал и думал, как правильно донести до людей весть о столь непопулярном решении. Я вышел и сказал, что если все оставить как есть, то мы через пару месяцев вылетим в трубу и им нечем будет кормить детей. А если зажаться на несколько месяцев, то позже мы восстановим полный рабочий день и зарплаты. Нет, они не были счастливы, и это было самое сложное выступление в моей жизни. Но в итоге люди меня поняли, согласились, и через пять месяцев мы смогли восстановить зарплаты».

Голодная наука

В «Колосе» Женя проработал до 24 лет. По выходным находил силы читать лекции студентам ОмГУ и посещать профессиональные форумы. Руководство университета приглашало преподавать на постоянной основе. Уволившись из санатория, он стал преподавателем университета. Вот только быстро выяснилось, что преподаванием на жизнь не заработаешь. Подрабатывать приходилось фрилансерскими консалтинговыми проектами в действующем бизнесе.

А дальше все пошло словно само собой. Специалисты, компетенции которых Евгений старался поднять во время консалтинговых акций, стали приходить на его лекции и мастер-классы в университет. Оказалось, что эти самые специалисты способны гораздо больше почерпнуть из его занятий, задают интересные правильные вопросы и уходят благодарные за полученные знания.

В какой-то момент Лупинос решил больше работать со специалистами, чем со студентами, и принял предложение одного крупного завода где возглавил отдел персонала. Но на заводе его новаторские идеи встречали сопротивление совета директоров, привыкшего жить традициями. Таким образом получилось, что университет давал ему возможность творить, развиваться и реализовываться, но не приносил дохода, а завод — зарабатывать. Из понимания этого родилась идея преподавать HR-науку, но уже не студентам, а действующим управленцам на коммерческой основе. И Евгений основал MOST Consulting.

А еще через какое-то время у фирмы сформировался свой пул постоянных клиентов и бизнес стал успешным.

Что даешь ты?

Евгений основал MOST Consulting в 2012 году, когда ему было 25 лет. И сразу стал в своей команде главным тренером. То есть ему приходилось обучать и сорока-, и пятидесятилетних управленцев, у которых трудовой стаж превышал Женин возраст от рождения. Как он умудрялся заставить взрослых людей слушать?

«Да, такая проблема есть, — смеется наш спикер. — Но она есть первые пять-десять минут. Как только люди понимают, что я могу сообщить им нечто важное и интересное, скепсис пропадает. Расскажу самый сложный случай: я должен был преподавать на кафедре государственного и муниципального управления университета. Зашел, а три четверти аудитории — это мужики в погонах, в возрасте старше сорока. В их глазах было неприкрытое сомнение в том, что я смогу их чему-то научить. Но через десять минут о моем возрасте никто не вспоминал».

В самом начале карьеры Евгений иногда пытался искусственно придать себе взрослости и серьезности, но быстро понял, что в его деле чем естественнее поведение, тем адекватнее восприятие. Важен не возраст, важно быть готовым по всем вопросам.

Наибольшая компетенция консалтинговой компании, самый сложный и самый дорогой продукт — проведение сессий стратегического планирования. Все топ-менеджеры предприятия собираются в переговорной и в течение двух, например, дней решают — как жить дальше. Модератором такой сессии, то есть человеком, организующим цивилизованное обсуждение, задающим правильные вопросы и обеспечивающим прогресс переговоров, как раз бывает эксперт консалтинговой компании. Лупинос лично проводит 7−8 подобных сессий в год.

Живи легко

Надо сказать, что один из уникальных инструментов, которыми компания пользуется сегодня, Евгений изобрел под давлением последнего кризиса — 2014−2015 годов.

«В начале 2015-го бизнес стал резко сокращать расходы, в первую очередь отказываясь от услуг сегмента люкс, — рассказывает он. — А консалтинг — как раз услуга этого спектра. Многие разорились. Мы же быстро переструктурировались, начав делать упор на тренинги. Более того, изобрели новую модель тренинга, которую назвали “бизнес спортзал”. Суть в том, что вместо длинных занятий, мы стали проводить короткие, но частые. Люди стали приходить к нам как на тренировку — скажем, два раза в неделю на два часа. Метод оказался эффективным».

Благодаря «спортзалу» MOST Consulting миновал кризис без потерь. Сегодня у компании 18 сотрудников и красивый офис в центре Омска, а в практике более 20 тренинговых программ. Лично Евгений разработал целую серию авторских методик обучения, провел более 2,5 тысяч тренинговых часов, в качестве хобби продолжает преподавать в ОмГУ, организовал региональный проект «Мастерская HR-бренда в Омске», сотрудничает с администрацией региона и в ближайшем будущем собирается вывезти маму из «Амура».

Подытоживая рассказ о себе, Женя говорит, что его сверхзадача — научить и натренировать людей управлять и общаться с подчиненными так, чтобы они чувствовали кайф от этого, а главный маркер эффективности компании в том, чтобы люди и компании возвращались снова и снова.

Один из лучших

К участию в конкурсе «Лидеры России» Женя пришел случайно. Сагитировал друг, мол, «очень масштабно и интересно». Евгений сначала к идее отнесся с сомнением, но на страницу конкурса зашел.

«Я же обучаю людей лидерству, умению мотивировать, методикам управления, умению вести переговоры, работе в команде, — говорит Евгений. — А конкурс “Лидеры России” как раз об этом. И мне захотелось проверить себя. Понять, насколько я имею право учить других. И я успел зарегистрироваться».

По результатам первого этапа Женя вошел в первую сотню, хотя из Сибирского федерального округа участвовало 20 тысяч человек. По результатам второго этапа занял 52-е место. По результатам полуфинала — одно из двух первых мест (точнее не сообщается). Говорит, что уровень отборочных тестов на конкурсе очень высокий. Лично Евгению Лупиносу попадание в полуфинал, вне зависимости от победы в конкурсе, принесло массу удовлетворения — пообщался с очень интересными людьми и спикерами, выполнил личную задачу-минимум. Говорит, что уровень отборочных тестов на конкурсе очень высокий. Вопросы заставляли не демонстрировать точные знания, а выявляли способность думать быстро и критично.

Сегодня он в шаге от первого места в «Лидерах России». Что делать с призом — годом наставничества от известнейшего бизнесмена или управленца России — кого выбрать? Евгений говорит, что много думал об этом и в качестве своих фаворитов может назвать Грефа, Кириенко и Потанина.

Куда потратить второй приз — миллион рублей на обучение, — Евгений пока не знает. Все будет зависеть от спектра возможностей и ограничений. Что он знает точно, это что он хотел бы в себе развивать далее — лидерство, переговоры и управление. Ума, как говорится, много не бывает.