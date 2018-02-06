Минобрнауки представило рейтинг детских садов России

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Отсутствие в списке Москвы обусловлено тем, что столичные власти данных для анализа не предоставили. Авторы исследования отмечают ухудшение качества дошкольного образования: подавляющее большинство детских садов создают «удовлетворительные» условия для ребенка, ни один из представленных в рейтинге детских садов не удостоился оценок «хорошо» и «отлично». Впрочем, согласно опросам ОНФ, большинство родителей довольны состоянием детского сада и качеством дошкольного образования.

Исследование «Лучшие детские сады России 2017» охватывает почти 9 тыс. детских учреждений из 57 регионов РФ. Лидерами стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ставропольский и Красноярский край. Образовательные организации принимали участие в исследовании добровольно, в частности, Москва данных для анализа не предоставила.

Качество дошкольного образования оценивалось по трем критериям: психолого-педагогические условия, созданные для детей; качество педагогических кадров; дополнительные услуги.

Так, авторы учитывали санитарно-гигиеническое состояние детсада, доступность для детей с ОВЗ, обеспечение безопасности в учреждении, а также наличие оборудованных помещений и обеспеченность компьютерами и электронными средствами. Кроме того, для оценки кадровых условий в дошкольных учреждениях учитывались образовательный уровень педагогов и их квалификационные категории, а также наличие у них наград и поощрений.

Оказалось, что ни одна дошкольная образовательная организация не соответствует этим критериям на отлично. Авторы отмечают, что эта ситуация не менялась за весь период проведения исследований с 2012 года. Впрочем, оценку «хорошо» в исследовании 2017 года также не получил ни один детский сад. В 2014 году количество детских садов, соответствующих этой оценке, составляло 4,6%, а в 2015 — 2,2%. Составители рейтинга также отметили увеличение на 10% дошкольных образовательных учреждений с «неудовлетворительными» условиями для детей (10,2%), в 2015 году к этой категории относились лишь 0,6% детских садов. Подавляющее же большинство садов удостоились оценки «удовлетворительно». Самые низкие результаты в Карелии, в которой лишь 58,2% дошкольных учреждений получили оценку «удовлетворительно». В рейтинге за 2015 год самый низкий уровень показала Северная Осетия — 40,1%.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец заявила, что в сравнении с результатами предыдущего рейтинга заметно меньше стало таких специалистов как руководители музыкального и физического воспитания, социальных педагогов и учителей по ИЗО. Кроме того, согласно результатам исследования расчет количество учителей предпенсионного и пенсионного возраста, в то время как молодежь уходит из профессии. «Кадровая ситуация не улучшается, а несколько снижается. Наши оценки показывают, что это наиболее серьезная проблема», — подытожила Татьяна Волосовец.

Между тем депутат Госдумы Любовь Духанина привела данные последних опросов ОНФЮ согласно которым 71% родителей считают состояние детских садов «отличным» или «хорошим», требующим только незначительного ремонта. По ее словам, большинство родителей довольны качеством педагогического образования: «Качество образования — не только стены, это в первую очередь сам образовательный процесс, кадры и обеспеченность образовательного процесса». Впрочем, результаты анализа ОНФ по нагрузке на педагогов детских садов показали, что три четверти специалистов дошкольного образования вынуждены работать больше чем на одну ставку. Госпожа Духанина сообщила, что такая тенденция может стать причиной получения некачественного образования.

Ранее в ОНФ также сообщали о нарушениях исполнения майских указов президента в сфере дошкольного образования. Напомним, согласно одному из них все регионы РФ к 2016 году должны были обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет. В апреле 2017 года правительство РФ отчиталось, что доступность в среднем по стране составила 98,73%. Как сообщал «Ъ» 14 июля 2017 года, проведенный ОНФ мониторинг выявил, что группы в российских детских садах переполнены в 15% случаев, также среди выявленных проблем активисты называли нехватку подготовленных кадров, обучающих материалов, игрушек и оборудованных площадок для прогулок. По информации Кабмина, средняя наполняемость групп в дошкольных организациях составляет 25,3 человека. Однако по итогам опроса ОНФ, в котором участвовали 500 воспитателей из 63 регионов, в 15% случаев в группах занимаются 30−39 воспитанников (согласно СанПиН, максимальное количество человек в группе не может превышать 20 детей до трех лет и 25 — старших дошкольников).