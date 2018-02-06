Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарантино назвал аварию с Турман одной из главных ошибок в жизни
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Гарик Мартиросян растит детей полиглотами
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Елена Яковлева в роскошной шубе изобразила ангела на снегу
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12В Париже Сена вышла из берегов
20:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Евросоюз может отказаться от сезонного перевода часов

Решение об этом примут в четверг, 8 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Идея об отмене перехода на летнее время основывается на большом количестве петиций от жителей стран Евросоюза и на инициативах некоторых государств, входящих в ЕС.

Как пишет портал delfi.lv, большинство жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов плохо влияет на их здоровье. Пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями хуже остальных переносят перевод времени.

Переход стран Евросоюза на летнее и зимнее время регулирует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2011 года. Если решение об отмене будет принято депутатами Европарламента, то страны останутся в зимнем времени.

Беларусь от перевода стрелок часов отказалась в 2011 году. До нашей страны такое же решение приняла Россия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Липецке зажгли свечи в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове
Виталине Цымбалюк-Романовской может грозить до 10 лет лишения свободы
«Вечного полета»: пилота Су-25 Филипова провожают в России
«Пузырь лопнул»: эксперты рассказали, почему рухнули индексы США
ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет
В пустыне Сахара вновь выпал снег
Низкие дозы алкоголя помогают мозгу очищаться
Почему мужчины не должны считать женщину секс-объектом
В янтаре нашли «прото-пауков» с длинными хвостами
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь