Евросоюз может отказаться от сезонного перевода часов

Источник: Комсомольская правда

Идея об отмене перехода на летнее время основывается на большом количестве петиций от жителей стран Евросоюза и на инициативах некоторых государств, входящих в ЕС.

Как пишет портал delfi.lv, большинство жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов плохо влияет на их здоровье. Пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями хуже остальных переносят перевод времени.

Переход стран Евросоюза на летнее и зимнее время регулирует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2011 года. Если решение об отмене будет принято депутатами Европарламента, то страны останутся в зимнем времени.