Евросоюз может отказаться от сезонного перевода часов
Решение об этом примут в четверг, 8 февраля.
Решение об этом примут в четверг, 8 февраля.
Идея об отмене перехода на летнее время основывается на большом количестве петиций от жителей стран Евросоюза и на инициативах некоторых государств, входящих в ЕС.
Как пишет портал delfi.lv, большинство жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов плохо влияет на их здоровье. Пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями хуже остальных переносят перевод времени.
Переход стран Евросоюза на летнее и зимнее время регулирует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2011 года. Если решение об отмене будет принято депутатами Европарламента, то страны останутся в зимнем времени.
Беларусь от перевода стрелок часов отказалась в 2011 году. До нашей страны такое же решение приняла Россия.
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