Соцсети: Гуф одержал победу в баттле над Птахой

Рэп-баттл между Гуфом и Птахой состоялся 6 февраля в баре «1703» в центре Петербурга.

Главным судьей словесного поединка стал известной рэпер Баста. Именно он, а также несколько его помощников отдали победу Гуфу. Информация об этом уже просочилась в социальные сети.

Девушка Гуфа, певица Кети Топурия опубликовала на своей страничке в «Инстаграм» многозначительное фото, на котором она празднует победу. Здесь же — символические изображения медали и кубка. В общем, догадаться несложно, кто победил.

Напоминаем: рэп-баттл — это состязание двух артистов, которые, стоя лицом к лицу, рифмуют свои строки. Гуф и Птаха не стали первыми — славу новому жанру в России принесло выступление Гнойного и Оксимирона в августе 2017 года.

Между тем, площадка Versus Battle, которая выступила организатором нового шоу, сделала все возможное, чтобы засекретить перформанс. Рэпера Гнойного даже выставили из зала в ходе шоу, когда увидели, что тот ведет онлайн-трансляцию.

Все участники и зрители обязались не раскрывать информацию о баттле раньше, чем она появится на официальном канале Versus в Youtube.

Так что официальных заявлений еще нет. Ни Гуф, ни Птаха также не успели отметиться на своих страничках в Сети.

Когда запись баттла появится в Сети, еще неизвестно. Но успех ей уже обеспечен. Так, например, видео поединка между Гнойным и Оксимиронов посмотрели больше 30 миллионов зрителей. Гуф с Птахой вполне способны побить этот рекорд.