В сети высмеяли баттл Гуфа и Птахи

В Санкт-Петербурге во вторник, 6 февраля, состоялся рэп-баттл между исполнителями Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, и Давидом Нуриевым, известным как Птаха. Юзеры посмеялись над «попсовостью» словесной дуэли, участники которой не имеют отношения к баттл-рэпу.
В Санкт-Петербурге во вторник, 6 февраля, состоялся рэп-баттл между исполнителями Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, и Давидом Нуриевым, известным как Птаха. О поединке высказались пользователи сети.
Юзеры посмеялись над «попсовостью» словесной дуэли, участники которой не имеют отношения к баттл-рэпу. Недоумение вызвало, в частности то, что судить поединок позвали популярного артиста Басту.
Изначально баттл пытался транслировать в своем Twitter рэпер Гнойный. Однако в какой-то момент артист, судя по его записям, покинул заведение, так как ему был «никто не рад».
Запись рэп-баттла, который прошел на площадке Versus, предположительно, выложат в интернет на ближайшей неделе. Результаты официально еще не оглашены.
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