Челябинцев бесплатно накормят блинами в горсаду им. Пушкина
Здесь пройдут соревнования хозяек в Масленицу.
Здесь пройдут соревнования хозяек в Масленицу.
Масленичный турнир состоится 17 февраля в городском саду имени А. С. Пушкина. Здесь хозяйки со всей области будут состязаться в шести номинациях: самый вкусный блин с начинкой, блюдо из блинов, семейный рецепт, награда от жюри, оформление стола и приз зрительских симпатий.
Дегустировать блины будут, конечно же, гости праздника.
— Конкурс «Лучший масленичный блин» мы проводим уже в пятый раз. В прошлом году на него заявились 84 участников. В этот раз ждем не меньше! Уже прислали заявки люди из Копейска, Кунашакского района, Коркино, — рассказала организатор турнира, директор Дома дружбы Челябинской области Юлия Лапидус.
Как сообщили в министерстве культуры региона, победителям вручат большие наборы посуды.
Отметим, масленичная неделя начнется 12 февраля, а закончится 18-го.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.