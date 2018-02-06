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19:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцев бесплатно накормят блинами в горсаду им. Пушкина

Здесь пройдут соревнования хозяек в Масленицу.

Масленичный турнир состоится 17 февраля в городском саду имени А. С. Пушкина. Здесь хозяйки со всей области будут состязаться в шести номинациях: самый вкусный блин с начинкой, блюдо из блинов, семейный рецепт, награда от жюри, оформление стола и приз зрительских симпатий.

Дегустировать блины будут, конечно же, гости праздника.

— Конкурс «Лучший масленичный блин» мы проводим уже в пятый раз. В прошлом году на него заявились 84 участников. В этот раз ждем не меньше! Уже прислали заявки люди из Копейска, Кунашакского района, Коркино, — рассказала организатор турнира, директор Дома дружбы Челябинской области Юлия Лапидус.

Как сообщили в министерстве культуры региона, победителям вручат большие наборы посуды.

Отметим, масленичная неделя начнется 12 февраля, а закончится 18-го.

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