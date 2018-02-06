Огромная 11-килограммовая щука была поймана на Вилейском водохранилище
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Рыбакам из Вилейки удалось поймать на Вилейском водохранилище огромную щуку, вес которой составил более 11 килограммов, сообщила газета «Шлях Перамогi».
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Рыбакам из Вилейки удалось поймать на Вилейском водохранилище огромную щуку, вес которой составил более 11 килограммов, сообщила газета «Шлях Перамогi».
Сообщается, что трофейный экземпляр щуки был выловлен на водохранилище в конце января текущего года.
По информации издания, рыбу вилейчанин сумел поймать со льда вблизи деревни Вязынка. После взвешивания и измерения щуки выяснилось, что вес ее составляет 11,1 килограмма, а длина — около двух метров.
Для того чтобы вытащить огромную рыбу на лед из лунки, двум рыбакам понадобилось около получаса.
Вилейское водохранилище является самым крупным искусственным водоемом в Беларуси и входит в состав
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