Огромная 11-килограммовая щука была поймана на Вилейском водохранилище

Источник: Sputnik.by

Сообщается, что трофейный экземпляр щуки был выловлен на водохранилище в конце января текущего года.

По информации издания, рыбу вилейчанин сумел поймать со льда вблизи деревни Вязынка. После взвешивания и измерения щуки выяснилось, что вес ее составляет 11,1 килограмма, а длина — около двух метров.

Для того чтобы вытащить огромную рыбу на лед из лунки, двум рыбакам понадобилось около получаса.

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