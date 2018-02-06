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19:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Парень из Молдовы прошел в финал румынского нацотбора на Евровидение

Молодой дирижер хора Владимир Чобану решил попытать удачи в Румынии. Он решил принять участие в национальном отборе на Евровидение в соседнйе стране. И у него получилось пройти в финал!

Владимир покорил членов жюри зажигательной песней и они не устояли перед его харизмой.

В итоге парень с псевдонимом Vyros получил шанс побороться за право отправиться в Португалию.

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