Парень из Молдовы прошел в финал румынского нацотбора на Евровидение
Молодой дирижер хора Владимир Чобану решил попытать удачи в Румынии. Он решил принять участие в национальном отборе на Евровидение в соседнйе стране. И у него получилось пройти в финал!
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