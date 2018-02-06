Парень из Молдовы прошел в финал румынского нацотбора на Евровидение

Парень из Молдовы прошел в финал румынского нацотбора на Евровидение

Молодой дирижер хора Владимир Чобану решил попытать удачи в Румынии. Он решил принять участие в национальном отборе на Евровидение в соседнйе стране. И у него получилось пройти в финал!