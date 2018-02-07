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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

9 февраля в детских садах Самары будут распределять свободные места

Родителям дошколят рекомендуют приготовится заранее и проверить все данные в своих заявлениях.

Источник: AP 2018

В пятницу, 9 февраля, в Самаре будут распределять свободные места в детских садах. Вся информация о количестве этих месте будет размещена на сайте городской администрации на странице Департамента образования в разделе «Департамент информирует».

Все что требуется от родителей дошкольников — подать заявления с правильными данными на сайте автоматизированной информационной системы управления региональной системой образования. Проверить их точность рекомендуют заранее.

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ и внести изменения, в том числе добавить выбранное учреждение. В заявлении их может быть не более пяти в порядке убывания предпочтения.

О предоставлении места в детском саду родителям сообщат его специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактами. Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться на сайте.

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