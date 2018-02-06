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20:42 (мск), источник: Комсомольская правда

SpaceX запускает тяжёлую ракету Falcon Heavy

Илон Маск намерен отправить в космос красный родстер Tesla с манекеном за рулём (видео-трансляция).

Источник: AP 2018

Во вторник, 6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy. Прямая видео-трансляция доступна здесь:

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На борту Falcon Heavy — красный родстер Tesla. Если все пойдёт, как задумано, автомобиль будет запущен в открытый космос — и это будет, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама за всю историю человечества. Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если запуск по какой-либо причине не состоится 6 февраля, у SpaceX есть запасное «окно» в такое же время 7 февраля.

Falcon Heavy создана на базе трех ракет-носителей Falcon 9. Илон Маск заявил, что планируется вернуть на Землю все три первые ступени. Две боковые должны приземлиться на наземные площадки, главная — на плавучую платформу «Of course I still love you».

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