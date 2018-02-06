SpaceX запускает тяжёлую ракету Falcon Heavy
Илон Маск намерен отправить в космос красный родстер Tesla с манекеном за рулём (видео-трансляция).
Илон Маск намерен отправить в космос красный родстер Tesla с манекеном за рулём (видео-трансляция).
Во вторник, 6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy. Прямая
На борту Falcon Heavy — красный родстер Tesla. Если все пойдёт, как задумано, автомобиль будет запущен в открытый космос — и это будет, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама за всю историю человечества. Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным
Если запуск по
Falcon Heavy создана на базе трех
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