SpaceX запускает тяжёлую ракету Falcon Heavy

Источник: AP 2018

Во вторник, 6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy. Прямая видео-трансляция доступна здесь:

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На борту Falcon Heavy — красный родстер Tesla. Если все пойдёт, как задумано, автомобиль будет запущен в открытый космос — и это будет, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама за всю историю человечества. Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tk338VXcb24?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если запуск по какой-либо причине не состоится 6 февраля, у SpaceX есть запасное «окно» в такое же время 7 февраля.