Работники детского сада пользуются столовой для проведения поминок
В детском саду села Рэдулений Векь Флорештского района разгорелся скандал. Родители жалуются на то, что детей часто оставляют без присмотра.
В детском саду села Рэдулений Векь Флорештского района разгорелся скандал. Родители жалуются на то, что детей часто оставляют без присмотра.
Четырехлетняя дочь Оксаны Казак неделю назад одна пришла домой. Мать отправилась в детский сад, посмотреть, что там происходит. Оказалось, что все сотрудники отмечали день рождения директора.
«Это недостойное поведение. Моя дочь пришла домой без верхней одежды. Два дня у нее была высокая температура. Она одна шла домой по всему селу. А если бы с ней
Директор детского сада признала, что ребенок ушел, так как воспитатель случайно упустила ее из виду.
«Воспитатель — опытный педагог, в тот день в ее группе не было много детей — всего 13», — сказала директор детского сада Валентина Бурущук.
Родители девочки написали жалобу в полицию. Дедушка говорит, что теперь девочке нужна помощь психолога.
Родители также рассказали, что директор учебного заведения воспитателем взяла свою крестную, у которой нет педагогической подготовки.
«Детей по программе не готовят, в подготовительной группе с детьми не занимаются как следует. И все потому, что сотрудники неквалифицированные».
А недавно родители узнали, что на кухне детсада готовят еду для поминок. Они сообщили об этом в мэрию.
«Мэр поехал в Кишинев. А я, как советник, был обязан отреагировать. Пришел и увидел, что тут, на самом деле, готовились к поминкам. Горел свет, на подоконниках остывали котлеты», — сообщил местный советник Олег Максиан.
Глава детского сада этот факт отрицает. А глава сельской мэрии обещает провести собственное расследование.
«Закон не позволяет приносить в детский сад непроверенные продукты. Посторонним вход строго запрещен. Это нарушение. Но, нужно провести расследование, узнать, что произошло», — заявил мэр села Юрий Раду.
Сотрудники Флорештской полиции проверяют жалобы родителей.
Детский сад села Рэдулений Векь Флорештского района посещают 50 детей.
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