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20:33 (мск), источник: Комсомольская правда

На фасаде воронежской школы, где учился погибший в Сирии летчик, повесят мемориальную доску

6 февраля городская комиссия по культурному наследию присвоила воронежской школе № 85, где учился погибший в Сирии летчик «Су-25» Роман Филипов, имя героя.

Инициативу учебного заведения члены комиссии поддержали единогласно. Кроме того, принято решение фасад школы украсить мемориальной доской памяти Романа Филипова. Ее эскиз подготовят и обсудят на следующем заседании.

Напомним, житель Белгорода Сергей Бобрышев написал стихи, вдохновившись подвигом героя.

Российский штурмовик «Су-25», который пилотировал Роман Филиппов, был сбит террористами в Сирии 3 февраля, летчик катапультировался и отстреливался от боевиков, а потом подорвал себя гранатой. Президент Владимир Путин присвоил воронежскому военному звание Героя России посмертно. Тело Романа Филиппова уже доставили на родину. 8 февраля его похоронят на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Проститься с Романом Филиповым можно будет в бывшем Доме офицеров Военного городка — траурная церемония начнется в 11.00.

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