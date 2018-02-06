На фасаде воронежской школы, где учился погибший в Сирии летчик, повесят мемориальную доску

Российский штурмовик «Су-25», который пилотировал Роман Филиппов, был сбит террористами в Сирии 3 февраля, летчик катапультировался и отстреливался от боевиков, а потом подорвал себя гранатой. Президент Владимир Путин присвоил воронежскому военному звание Героя России посмертно. Тело Романа Филиппова уже доставили на родину. 8 февраля его похоронят на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Проститься с Романом Филиповым можно будет в бывшем Доме офицеров Военного городка — траурная церемония начнется в 11.00.