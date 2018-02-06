В пустыне Сахара вновь выпал снег
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — В алжирском городе
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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — В алжирском городе
Прошлый снегопад прошел в городе в январе 2018 года. В общей сложности, с декабря 2016 года в этом районе снег выпадал четыре раза. Прежде снегопадов не было 37 лет.
Снег покрыл песчаные дюны в районе города, куда пришли местные жители, чтобы сделать фотографии на память.
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