Пожар на востоке Москвы оказался результатом поджога на почве ревности
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, в результате которого во вторник в Новокосино пострадали трое детей и погибли их мать и бабушка, сообщил во вторник Следственный комитет РФ.
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