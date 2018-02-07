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11:01 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на востоке Москвы оказался результатом поджога на почве ревности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры, в результате которого во вторник в Новокосино пострадали трое детей и погибли их мать и бабушка, сообщил во вторник Следственный комитет РФ.

Источник: Reuters

«Установлено, что в квартире находился бывший муж погибшей. В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире лиц», — говорится в сообщении.

Дождавшись, когда все уснут, последний взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.
Пресс-служба СК
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Сообщается, что мужчина задержан, он полностью признал свою вину.

Пожар на Новокосинской улицы произошел во вторник утром. В квартире жила семья из семи человек. Трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой попали в больницу. Мама и бабушка скончались.

По результатам доследственной проверки по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям об «убийстве двух и более лиц» и о «покушении на убийство двух и более лиц».

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