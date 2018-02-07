Пожар на востоке Москвы оказался результатом поджога на почве ревности

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«Установлено, что в квартире находился бывший муж погибшей. В результате распития спиртных напитков у бывшего мужа на фоне ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире лиц», — говорится в сообщении.

Дождавшись, когда все уснут, последний взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. Пресс-служба СК

Сообщается, что мужчина задержан, он полностью признал свою вину.

Пожар на Новокосинской улицы произошел во вторник утром. В квартире жила семья из семи человек. Трое несовершеннолетних детей и их отчим с дедушкой попали в больницу. Мама и бабушка скончались.