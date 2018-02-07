«Смерть Сталина» рассмотрит суд

С иском в суд обратился юрист фонда «Общественный вердикт» и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» (Сыктывкар) Эрнест Мезак вместе с фотографом Романом Голосуном. Они считают, что были незаконно лишены возможности посмотреть в кинотеатрах новый фильм Армандо Ианнуччи. Юрист подчеркнул, что господин Голосун успел даже заранее купить пять билетов в столичный кинотеатр «Пионер», но не смог посмотреть фильм из-за отмены показа. Напомним, 23 января Минкульт отозвал ранее выданное прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». Глава министерства Владимир Мединский назвал ленту «глумлением над историей», а общественный совет при министерстве попросил прокуратуру проверить фильм на экстремизм. После этого организация «Киносоюз» заявила о намерении подать в суд на министерство, назвав прокатные удостоверения инструментом цензуры.



«Вообще, искусство кино таково, что невозможно снять фильм, который однозначно будет нравиться всем. В любой киноленте кого-то что-то оскорбит, — сказал господин Мезак.— Те, кому нравится Сталин, просто могут не ходить и не смотреть данный фильм. А любые запреты — от лукавого. Однако Министерство культуры России решило за всех россиян, что такое кино не должно быть показано».



Правозащитник уверен, что отзыв прокатного удостоверения нарушает и российское, и международное законодательство. «Мы проанализировали заявления министерства и сочли, что юридических аргументов у них нет. Да, министр ссылается на п. 20 правил выдачи прокатных удостоверений — там предусмотрен отзыв данного документа, если при публичной демонстрации фильма имела место информация, запрещенная федеральным законодательством. Однако ссылка на данные правила несостоятельна, поскольку отзыв произошел до публичного показа фильма, — говорит юрист “Мемориала”.— Кроме того, непонятно, какая конкретно в “Смерти Сталина” содержится запрещенная информация». По его мнению, запрет показа фильма нарушает ст. 44 Конституции РФ, где говорится о праве каждого гражданина «на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям», а также Европейскую конвенцию по правам человека, которая защищает свободу выражения мнения. Он добавил, что решение Минкульта отправить фильм на дополнительную экспертизу, «свидетельствует о неуверенности в своей позиции».



Господин Мезак подчеркнул, что направил иск в сыктывкарский суд именно потому, что этот регион в прошлом был территорией ГУЛАГа. «Здесь в каждой семье есть пострадавшие в эпоху репрессий предки, и хочется верить, что суд в состоянии увидеть объективную картину происходящего и вынести правильное решение», — сказал он.



Заседание назначено на 15 февраля. Вчера ни Министерство культуры РФ, ни прокатчик ленты «Вольгафильм» не стали комментировать иск. Первый зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, ранее раскритиковавшая фильм «Смерть Сталина», заявила «Ъ», что «у граждан есть право обратиться в суд». «Вся эта ситуация показывает, что некоторые вопросы в нашей культурной жизни законодательно не урегулированы, — сказала она.— Министерство отзывает прокат фильма, одни граждане рады, но другие нет. Значит, нужен какой-то порядок, чтобы четко разрешить подобные ситуации». Депутат допустила, что суд может прислушаться к аргументам правозащитников. «Если граждане суд выиграют, то они фильм посмотрят, такой шанс у них есть», — заявила она.



Андрей Сергеев, Сыктывкар; Александр Черных