Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать

Источник: РИА Новости

Депутат планирует внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статью, предполагающую карательные меры для собственников квартир, которые сдают свое жилье под запрещённые законом цели. «То есть если в последствии квартира превратится в место, где собираются наркоманы или занимаются проституцией, то владельца помещения тоже накажут», — пишет издание.

«Эта мера необходима для эффективной борьбы с притонами», — приводит газета слова Петрова. По его словам, хозяин должен нести ответственность за то, что происходит в его квартире.

«Полиция за каждой квартирой уследить не может. А в случае принятия законопроекта сам собственник будет контролировать, чем занимаются его арендаторы. Это сократит количество притонов и поможет правоохранительным органам», — разъяснил Петров.