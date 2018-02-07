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11:16 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улицах Норильска вновь появился зверь из тундры

Нашествие зверей в Норильске продолжается. Песец вышел к людям в поисках еды. Мелкий хищник стал уже как минимум четвёртым, который выпрашивает пищу у жителей заполярного города.

«Вести» рассказывали, что один из песцов даже скончался, долгое время питаясь почти с рук и при этом нападая на прохожих. Эта особь вела себя более деликатно, даже опасливо, но всё-таки получила добычу.

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