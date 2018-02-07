На улицах Норильска вновь появился зверь из тундры
Нашествие зверей в Норильске продолжается. Песец вышел к людям в поисках еды. Мелкий хищник стал уже как минимум четвёртым, который выпрашивает пищу у жителей заполярного города.
Нашествие зверей в Норильске продолжается. Песец вышел к людям в поисках еды. Мелкий хищник стал уже как минимум четвёртым, который выпрашивает пищу у жителей заполярного города.
«Вести» рассказывали, что один из песцов даже скончался, долгое время питаясь почти с рук и при этом нападая на прохожих. Эта особь вела себя более деликатно, даже опасливо, но
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.