Южноуральские школы стали закрывать на карантин из-за ОРВИ

Источник: РИА "Новости"

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ учебный процесс приостановлен полностью в одном общеобразовательном учреждении, 29 классах 14 школ, а также в пяти группах трех детсадов в восьми муниципалитетах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в целом на Южном Урале «ситуация оценивается как неэпидемическая».

«С 29 января по 4 февраля зарегистрировано около 24,6 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Показатель заболеваемости остается ниже эпидпорога на 16%», — говорится в сообщении.