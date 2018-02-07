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11:12 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские школы стали закрывать на карантин из-за ОРВИ

На текущий момент показатель заболеваемости остается ниже эпидпорога на 16%.

Источник: РИА "Новости"

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ учебный процесс приостановлен полностью в одном общеобразовательном учреждении, 29 классах 14 школ, а также в пяти группах трех детсадов в восьми муниципалитетах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в целом на Южном Урале «ситуация оценивается как неэпидемическая».

«С 29 января по 4 февраля зарегистрировано около 24,6 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Показатель заболеваемости остается ниже эпидпорога на 16%», — говорится в сообщении.

В ведомстве работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа. Получить консультацию можно по телефону 8 (351) 263−43−66 с 8.30 до 17.30 (обед с 12 до 13) в будни.

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