Узбекистан и Казахстан договорились об упрощении механизма признания дипломов

В этой связи особое внимание уделяется подготовке кадров для нефтехимической и агропромышленной отрасли, пользующихся большим спросом. Наряду с обучением молодежи, расширится взаимосвязь профессорско-преподавательского состава. На базе одного из казахстанских вузов будет создан технопарк. И, самое главное, будет упрощен механизм признания дипломов. .
«Есть стандартные процедуры стратификации, признания дипломов. Здесь таких больших проблем я не вижу. Тем более идем мы по пути упрощения всех этих процедурных вопросов. Я думаю, признание дипломов или, скажем, процедуры их признания не будут составлять проблем для устройства на работу молодежи, обучавшейся в вузах как Узбекистана, так и Казахстана», — заявил Ином Маджидов.
Во время встречи стороны также договорились о дальнейшем развитии связей. Уже сейчас около 20 научных учреждений подписали договоры о сотрудничестве. В ближайшее время планируется открытие информационного центра по вузам обеих стран.
«Сегодня с министром достигнута договоренность о том, чтобы мы развили этот новый тренд, который позволит студентам быть вовлеченными в этот процесс, и вузы являются одним из тех вузов, не только за счет регионального сотрудничества, но и в целом за счет создания новых центров по развитию новых технологий.
В этом отношении большой пласт придается совместным научным работам, достигнутым договоренностям по созданию тех новых направлений, которые интересны будут в нефтехимии, в агросекторе, где есть опыт хороший как в Казахстане, так и в Узбекистане, — отметил Ерик Утембаев, Чрезвычайный и полномочный посол РК в Узбекистане.
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