Пассажиров метрополитена Ташкента научат пожарной безопасности
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.
В связи с резким похолоданием и понижением температуры проверяется противопожарное состояние объектов, передает
«Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению президента, каждую среду в УП «Тошкент метрополитени» с личным составом отдела пожарной безопасности среди специалистов и работников проводятся беседы, инструктажи и профилактические работы.
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