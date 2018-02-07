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11:04 (мск), источник: Sputnik

Пассажиров метрополитена Ташкента научат пожарной безопасности

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Метрополитен проводит профилактику пожарной безопасности.

Источник: Sputnik

В связи с резким похолоданием и понижением температуры проверяется противопожарное состояние объектов, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

«Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению президента, каждую среду в УП «Тошкент метрополитени» с личным составом отдела пожарной безопасности среди специалистов и работников проводятся беседы, инструктажи и профилактические работы.

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