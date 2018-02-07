Пассажиров метрополитена Ташкента научат пожарной безопасности

Источник: Sputnik

В связи с резким похолоданием и понижением температуры проверяется противопожарное состояние объектов, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

«Каждый пассажир несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на Ташкентском метрополитене», — говорится в сообщении.