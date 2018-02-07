Петербург вошел в Топ-3 самых популярных туристических городов России

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг самым популярных российских городов по итогам прошлого года составило аналитическое агентство ТурСтат.

И Петербург снова вошел в тройку лидеров, уступив лишь официальной столице России. По данным аналитиков, в Москве в 2017 году побывали 21,6 миллиона туристов, из них более 4,8 миллионов иностранных гостей.

Петербургские цифры, конечно, много скромнее. Но тоже впечатляют. Так, в прошлом году Северную столицу посетили 7,5 миллионов туристов. Это ан 9 процентов больше, чем в 2016 году. А вот иностранных гостей в городе на Неве оказалось больше аж на 34 процента по сравнению с позапрошлым годом — 3,75 миллиона человек.

На третьем месте в рейтинге город-курорт Сочи. Там в прошлом году побывали более шести миллионов туристов, 40 тысяч из них — иностранцы.

Четвертую строчку в рейтинге занимает Владивосток — с более 3 млн туристов, включая более 600 тысяч иностранных. А замыкает пятерку лидеров Казань с 2,7 миллионами туристов, включая 185 тысяч иностранцев.