Петербург вошел в Топ-3 самых популярных туристических городов России
Уступив лидерство только Москве.
Уступив лидерство только Москве.
Рейтинг самым популярных российских городов по итогам прошлого года составило аналитическое агентство ТурСтат.
И Петербург снова вошел в тройку лидеров, уступив лишь официальной столице России. По данным аналитиков, в Москве в 2017 году побывали 21,6 миллиона туристов, из них более 4,8 миллионов иностранных гостей.
Петербургские цифры, конечно, много скромнее. Но тоже впечатляют. Так, в прошлом году Северную столицу посетили 7,5 миллионов туристов. Это ан 9 процентов больше, чем в 2016 году. А вот иностранных гостей в городе на Неве оказалось больше аж на 34 процента по сравнению с позапрошлым годом — 3,75 миллиона человек.
На третьем месте в рейтинге
Четвертую строчку в рейтинге занимает Владивосток — с более 3 млн туристов, включая более 600 тысяч иностранных. А замыкает пятерку лидеров Казань с 2,7 миллионами туристов, включая 185 тысяч иностранцев.
В целом число туристов, путешествующих по России в 2017 году, выросло до 56,5 миллионов человек, что на три процента больше, чем годом ранее.
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