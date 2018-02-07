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11:00 (мск), источник: РИАЦ

Камышин готовит «Масленичную неделю»

С 12 по 17 февраля 2018 года, согласно распоряжению администрации городского округа от 05 февраля 2018 года № 31-р в Камышине будет работать специализированная ярмарка «Масленичная неделя».

Торговые ряды устроят на ул. Ленина, у ДК «Текстильщик».

С 10.00 до 17.00 часов жители и гости Камышина смогут приобретать молочную, хлебобулочную, рыбную, колбасную продукцию местных товаропроизводителей, полезную продукцию пчеловодов Волгоградской области, а также кондитерские изделия, кулинарную продукцию, изделия мастеров народного творчества и товары легкой промышленности.

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