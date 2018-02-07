Камышин готовит «Масленичную неделю»
С 12 по 17 февраля 2018 года, согласно распоряжению администрации городского округа от 05 февраля 2018 года № 31-р в Камышине будет работать специализированная ярмарка «Масленичная неделя».
С 12 по 17 февраля 2018 года, согласно распоряжению администрации городского округа от 05 февраля 2018 года № 31-р в Камышине будет работать специализированная ярмарка «Масленичная неделя».
Торговые ряды устроят на ул. Ленина, у ДК «Текстильщик».
С 10.00 до 17.00 часов жители и гости Камышина смогут приобретать молочную, хлебобулочную, рыбную, колбасную продукцию местных товаропроизводителей, полезную продукцию пчеловодов Волгоградской области, а также кондитерские изделия, кулинарную продукцию, изделия мастеров народного творчества и товары легкой промышленности.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.