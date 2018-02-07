Волгоградцам покажут итальянские фильмы о любви
В преддверии Дня всех влюбленных, 10 февраля, в Волгограде пройдет показ лучших итальянских короткометражных фильмов о любви.
В преддверии Дня всех влюбленных, 10 февраля, в Волгограде пройдет показ лучших итальянских короткометражных фильмов о любви.
Показ фильмов пройдет в креативном пространстве «Икра» при поддержке студенческого киноклуба «Альтернатива». В программе семь самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, ставших победителями различных итальянских кинофестивалей. Зрители увидят «Мальчик с пальчик» Кристиано Анания, «Завтра начинаю новую жизнь» Моники Дуго и Марчелло Ди Ното, «Свидание» Илении Политано, «Любовь в Вечном городе» от сценариста комедийного хита «Захочу и соскочу» и обладателя премии «Давид ди Донателло» Валерио Аттаназио, «Рокки» Даниэле Пини, «Круговорот» Франческо Бруни и «Самая красивая» Алессандро Капитани.
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Продолжительность программы составляет 100 минут. Приобрести билеты можно непосредственно перед началом показа — до 17.00.
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