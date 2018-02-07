Волгоградцам покажут итальянские фильмы о любви

Показ фильмов пройдет в креативном пространстве «Икра» при поддержке студенческого киноклуба «Альтернатива». В программе семь самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, ставших победителями различных итальянских кинофестивалей. Зрители увидят «Мальчик с пальчик» Кристиано Анания, «Завтра начинаю новую жизнь» Моники Дуго и Марчелло Ди Ното, «Свидание» Илении Политано, «Любовь в Вечном городе» от сценариста комедийного хита «Захочу и соскочу» и обладателя премии «Давид ди Донателло» Валерио Аттаназио, «Рокки» Даниэле Пини, «Круговорот» Франческо Бруни и «Самая красивая» Алессандро Капитани.