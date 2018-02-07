За ехавшую в Воронеже с оторванной дверью «скорую» отвечает онкодиспансер

Машина скорой помощи с оторванной дверью, появление которой на улицах живо обсуждали воронежцы, находится на балансе у областного онкодиспансера. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. По номеру машины в ведомстве узнали её историю.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-98018205&id=456239442&hash=d8328c51c4a1e4ab&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали в пресс-службе департамента, машины для перевозки больных не используется. В тот день, когда была снята видеозапись — 1 февраля 2018 года — автомобиль ехал в мастерскую для ремонта двери. Вышла из строя каретка. Для безопасности движения водитель зафиксировал дверь.

— Техническое состояние парка БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» и других медучреждений города и области проверяется ежедневно. Автомобили для работы на линии выпускаются в технически исправном состоянии, при возникновении различного рода поломок, своевременно снимаются с линии для прохождения ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Видео «скорой» с оторванной дверью пользователи обсуждали 2—4 февраля . Её сняли на авторегистратор. На записи слышно, как девушка из автомобиля комментирует, что им встретилась «суровая воронежская скорая».