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11:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

За ехавшую в Воронеже с оторванной дверью «скорую» отвечает онкодиспансер

Однако автомобиль не используют для перевозки больных.

Машина скорой помощи с оторванной дверью, появление которой на улицах живо обсуждали воронежцы, находится на балансе у областного онкодиспансера. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. По номеру машины в ведомстве узнали её историю.

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Как рассказали в пресс-службе департамента, машины для перевозки больных не используется. В тот день, когда была снята видеозапись — 1 февраля 2018 года — автомобиль ехал в мастерскую для ремонта двери. Вышла из строя каретка. Для безопасности движения водитель зафиксировал дверь.

— Техническое состояние парка БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» и других медучреждений города и области проверяется ежедневно. Автомобили для работы на линии выпускаются в технически исправном состоянии, при возникновении различного рода поломок, своевременно снимаются с линии для прохождения ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Видео «скорой» с оторванной дверью пользователи обсуждали 2—4 февраля. Её сняли на авторегистратор. На записи слышно, как девушка из автомобиля комментирует, что им встретилась «суровая воронежская скорая».

Пользователи предположили, что дверь мог сломать неадекватный пациент, а также то, что ничего странного в этом видео нет — у всех бывают поломки. Однако для большинства видео «скорой» стало поводом обсудить проблемы воронежской медицины. Прежде всего, речь идёт о финансировании российского здравоохранения.

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