За ехавшую в Воронеже с оторванной дверью «скорую» отвечает онкодиспансер
Однако автомобиль не используют для перевозки больных.
Однако автомобиль не используют для перевозки больных.
Машина скорой помощи с оторванной дверью, появление которой на улицах живо обсуждали воронежцы, находится на балансе у областного онкодиспансера. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в
Как рассказали в
— Техническое состояние парка БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» и других медучреждений города и области проверяется ежедневно. Автомобили для работы на линии выпускаются в технически исправном состоянии, при возникновении различного рода поломок, своевременно снимаются с линии для прохождения ремонтных работ, — рассказали в
Видео «скорой» с оторванной дверью пользователи обсуждали
Пользователи предположили, что дверь мог сломать неадекватный пациент, а также то, что ничего странного в этом видео нет — у всех бывают поломки. Однако для большинства видео «скорой» стало поводом обсудить проблемы воронежской медицины. Прежде всего, речь идёт о финансировании российского здравоохранения.
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