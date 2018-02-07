Пермский краевой суд отменил приговор Евгению Балуеву
Уголовное дело вернули в прокуратуру.
Уголовное дело вернули в прокуратуру.
Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру Евгению Балуеву.
7 февраля Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего министра связи Евгения Балуева.
«Апелляционная инстанция отменила приговор моему клиенту, уголовное дело вернётся в прокуратуру. Мера пресечения Евгению Балуеву изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» адвокат
Напомним, 30 ноября 2017 года Ленинский районный суд Перми вынес бывшему министру Евгению Балуеву приговор за хищение из бюджета 26 миллионов рублей и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Судья назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
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