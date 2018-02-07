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10:48 (мск), источник: Om1.ru

Омским педагогам подарят автомобили

Счастливыми обладателями отечественных машин станут победители всероссийского конкурса.

В России проходят конкурсы профессионального мастерства среди педагогов. В этом году принято решение провести сразу три соревнования — «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». По окончанию конкурса трое финалистов получат ключи от новых автомобилей Lada Granta, сообщали порталу Om1.ru в министерстве образования Омской области.

Прием заявок на участие в заочном туре регионального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» уже закончен. На конкурс «Сердце отдаю детям» заявки принимают до 14 февраля.

В течение месяца творческие работы и документы омских конкурсантов оценит жюри, в числе которого будут и педагоги-победители конкурсов прошлых лет.

От педагогов требуется представить собственный Интернет-ресурс, портфолио и видеозаписи своих занятий. Жюри выберет по десять участников на каждый из конкурсов. В марте избранные проведут открытые уроки, методические семинары, мастер-классы, открытые занятия, педагогические мероприятия и самопрезентации.

В финал регионального этапа пройдут всего по пять конкурсантов от каждого конкурса. В финальных состязаниях педагоги выступят на тему «Мои педагогические приемы», примут участие в дискуссиях, педсовете и покажут мастер-класс. Победители регионального этапа примут участие в конкурсе на всероссийском уровне.

Татьяна Дернова, министр образования Омской области:

— Самый любимый и важный этап — это открытые уроки и занятия, то есть непосредственное общение с детьми. Если им неинтересно, то все остальное теряет смысл. Конкурсы — это не только соревнование, но и профессиональный рост, повышение квалификации, карьерное движение. И награда за победу должна быть соответствующей.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в апреле. Главным призом за победу станет автомобиль. Для педагогов приготовлены три отечественных машины Lada Granta. Последний раз педагогам дарили автомобили в 2014 году.

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