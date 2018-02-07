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10:57 (мск), источник: VN.ru

Главу Купинского района оштрафовали за халатное отношение к детям

В результате халатного исполнения Владимиром Шубниковым своих обязанностей бюджету был причинен ущерб в размере более 2,5 миллионов рублей и были нарушены права детей-сирот. Приговор — судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Сегодня, 7 февраля, суд вынес приговор главе Купинского района Новосибирской области Владимиру Шубникову. Чиновник обвинялся в халатности, повлекшей нарушение прав и интересов детей-сирот. Речь идет о периоде работы Шубникова с мая 2014 года по июнь 2016 года.

«Уголовное дело в отношении Шубникова прекращено на основании статьи 25.1 УПК РФ, — сообщила помощник председателя суда Лариса Некрасова. — Владимиру Шубникову назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Установлен срок для уплаты судебного штрафа не позднее двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу».

Шубников вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, им были приняты меры по восстановлению прав сирот, а именно: многоквартирный дом построен и передан для проживания. Также приняты меры по возврату в бюджет Новосибирской области причиненной суммы ущерба.

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«Сегодняшнее решение суда в отношении главы района — это своего рода новшество, — сообщил VN.ru опытный адвокат. — Термин “судебный штраф” появился в нашем законодательстве всего лишь в 2016 году и, если не ошибаюсь, это первое подобное судебное решение на территории нашей области. Человек, понесший такое наказание, официально считается несудимым. Поэтому в данном случае Шубникову можно продолжать занимать пост главы района».

Суть уголовного преследования главы Купинского района была в том, что 28 мая 2014 года он заключил контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Документ был подписан с ООО «Экоресурс» на общую сумму около 19 миллионов рублей. Цель контракта — строительство 16-квартирного жилого дома в Купино для детей-сирот.

В соответствии с контрактом застройщик был обязан сдать дом в эксплуатацию не позднее 1 июля 2015 года. Однако в дальнейшем неоднократно заключались дополнительные соглашения по продлению срока ввода в эксплуатацию объекта. При этом господин Шубников без всякой проверки подписал акты о приемке и перечислил подрядчику почти 14 миллионов рублей. Несмотря на то, что фактически «Экоресурс» выполнил строительные работы только на 11 миллионов рублей.

В результате бюджету был причинен ущерб более 2,5 миллионов рублей, а также нарушены права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на своевременное получение жилья.

Добавим, что Владимир Шубников стал главой Купинского района еще в декабре 2004 года. В 2010 и 2015 годах вновь ему вновь доверили возглавлять район. «Владимира Николаевича отличают деловые качества, высокий профессионализм, — говорится на официальном сайте района. — Он обладает хорошими организаторскими способностями, складом аналитического мышления, умеет строить прогнозы, определять перспективу».

Официальный доход главы района за 2016 год — почти 1,4 миллиона рублей. В личной собственности Владимира Шубникова — земельный участок площадью 290 кв.м. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 146,5 кв.м. Из транспортных средств — автомобиль Ниссан X-Trail. Добавим, что в собственности супруги главы Купинского района есть еще квартира (44,1 кв.м.) и земельный участок (290 кв.м.), задекларированный доход составил чуть более 400 тысяч рублей.

Кстати, за последнее время это уже второй глава района Новосибирской области, которому вынесли приговор. В октябре суд вынес приговор экс-главе Куйбышевского района 60-летнему Виктору Функу. Его признали виновным в том, что население города до сих пор не обеспечено чистой питьевой водой. Бывший управленец отделался четырьмя годами условного лишения свободы.

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