70-летие совместной жизни отметили супруги Карповы в Приокском районе
Юбиляров поздравили замглавы районной администрации Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС Анна Яковлева.
Юбиляров поздравили замглавы районной администрации Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС Анна Яковлева.
С 70-летием совместной жизни поздравили супругов Карповых в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.
Поздравить юбиляров — Алексея Васильевича и Надежду Михайловну Карповых — пришли замглавы администрации Приокского района Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС района Анна Яковлева.
«Мы регулярно чествуем “золотых”, “бриллиантовых” и “изумрудных” юбиляров. Супружеская пара, которая вместе уже 70 лет — это большая редкость и истинная ценность», — заявила Анна Яковлева.
Алексей Васильевич — участник Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за освобождение Белоруссии, дошел до Берлина. Удостоен Ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Медалью Жукова», «Медалью за освобождение Беларуси». Надежда Михайловна — труженик тыла.
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