70-летие совместной жизни отметили супруги Карповы в Приокском районе

С 70-летием совместной жизни поздравили супругов Карповых в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Поздравить юбиляров — Алексея Васильевича и Надежду Михайловну Карповых — пришли замглавы администрации Приокского района Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС района Анна Яковлева.

«Мы регулярно чествуем “золотых”, “бриллиантовых” и “изумрудных” юбиляров. Супружеская пара, которая вместе уже 70 лет — это большая редкость и истинная ценность», — заявила Анна Яковлева.