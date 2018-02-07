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10:58 (мск), источник: Newsroom24.ru

70-летие совместной жизни отметили супруги Карповы в Приокском районе

Юбиляров поздравили замглавы районной администрации Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС Анна Яковлева.

С 70-летием совместной жизни поздравили супругов Карповых в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Поздравить юбиляров — Алексея Васильевича и Надежду Михайловну Карповых — пришли замглавы администрации Приокского района Вадим Веприков и начальник отдела ЗАГС района Анна Яковлева.

«Мы регулярно чествуем “золотых”, “бриллиантовых” и “изумрудных” юбиляров. Супружеская пара, которая вместе уже 70 лет — это большая редкость и истинная ценность», — заявила Анна Яковлева.

Алексей Васильевич — участник Великой Отечественной войны. Участвовал в битве за освобождение Белоруссии, дошел до Берлина. Удостоен Ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Медалью Жукова», «Медалью за освобождение Беларуси». Надежда Михайловна — труженик тыла.

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