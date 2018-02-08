Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой

О том, что бизнес думает об офисах open space и как компании пытаются справиться с неприязнью работников к открытым пространствам, рассказывает газета «Ведомости».

58% работников компаний не хотели бы работать в офисе с открытой планировкой, а 27% готовы смириться с open space, если у них будут перегородки, а их место будет хорошо оборудовано. Лишь 15% сотрудников компаний не против работать в подобном формате, свидетельствуют данные опроса работников 90 компаний с выручкой более 100 млн рублей в год, который проводил аналитический центр «Альфастрахования».

Люди, работающие в офисах с открытой планировкой, жалуются на высокий уровень шума, конфликты по бытовым вопросам, а также на отсутствие личного пространства. По словам партнера «Экопси консалтинга» Марии Макарушкиной, офисы open space способствуют распространению тревоги и увеличению напряженности. Из-за необходимости вежливо общаться со всеми коллегами, сотрудники теряют энергию, а их производительность труда снижается.

Главная проблема офисов с открытой планировкой — корпоративная культура, настаивает Макарушкина. Бизнесу не стоит ожидать, что сотрудники, которые сидят рядом, начнут трудиться сообща. Для этого у работников должна быть общая цель, схожие интересы, а также желание помочь. Пока в компании не будет корпоративной культуры сотрудничества, различные отделы в open space не прекратят соперничать друг с другом.

Однако офис без перегородок позволяет руководителю следить за сотрудниками, уверен основатель технологического стартапа Wroom Артем Бобцов. По его словам, так у работников нет соблазна проводить время в социальных сетях или играть в компьютерные игры. А директор по персоналу «Почта банка» Юлия Бородай считает, что open space позволяет новым сотрудникам быстрее войти в курс дела, экономить время на совещаниях, а также быстрее решать рабочие вопросы.