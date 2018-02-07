Россияне стали активнее пользоваться авиатранспортом, выяснили социологи

Источник: Reuters

Все больше россиян приобретают опыт авиаперелетов: если в 2014 году таковых было 19% (сообщали, что летали в последние несколько лет), то в 2018 году — уже 29%. Ядро группы авиапассажиров составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (54%), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (44%), молодые люди (36% среди 18−24-летних, 37% среди 25−34-летних). ВЦИОМ

Согласно данным опроса, 68% респондентов путешествуют самолетам по личным делам, 78% выбирают воздушный транспорт в первую очередь за быстроту и непродолжительное время поездки. При этом 27% опрошенных авиапассажиров сообщили, что альтернативного вида транспорта для их нужд нет.

Шестьдесят процентов граждан, не пользовавшиеся услугами авиаперевозчиков в последние годы, объясняют это отсутствием необходимости в полетах. Причиной отказа от самолетов 26% опрошенных также называют высокую цену билетов. Признались в том, что боятся летать 33% респондентов, эта доля значима не только среди тех, кто не совершал перелетов (35%), но и среди пассажиров (27%).

Читайте также Права человека в самолете

Как показал опрос, по уровню безопасности воздушный транспорт россияне ставят на одну ступень с водным — 50% и 51% соответственно считают их безопасными. Среди респондентов, имевших летный опыт, с утверждением о безопасности самолетов согласны 72%, среди остальных — 41%. О безопасности железнодорожного транспорта сообщили 87% опрошенных. Наибольшие опасения вызывают автомобили: только 36% респондентов характеризуют их как безопасное средство передвижения.

За последние семь лет представления о безопасности авиатранспорта среди населения существенно изменились: если в 2011 году безопасным его считали лишь 12%, а в той или иной степени опасным — 74% россиян, то в 2018 году 50% россиян оценивают его как безопасный и 36% характеризуют как опасный. Говоря о состоянии гражданской авиации в России, 39% респондентов указывают, что сфера переживает активное развитие, 14% — кризис, еще 22% полагают, что ситуация не меняется.

«В основном доля пользователей авиатранспорта растет за счет увеличения аудитории регулярных пассажиров — совершивших перелеты более четырех раз за последние два-три года. Основные драйверы развития авиационной отрасли, по мнению населения, — это военная авиация. Регулярные пользователи чаще отмечают инфраструктурные изменения, повышение качества оказания услуг», — прокомментировала данные исследования руководитель проектов ВЦИОМ Ольга Скородумова.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4—5 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.