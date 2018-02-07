Фотовыставка «Первозданная Россия» впервые пройдёт в Иркутске

В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира. В Иркутск выставка приедет впервые. Осуществить этот проект помогла Иркутская нефтяная компания.

На выставке будет представлено около ста крупноформатных фотографий дикой природы: выразительных пейзажей и ярких портретов диких зверей и птиц, сделанных лучшими фотографами-натуралистами. Часть работ в Иркутске будет посвящена нашему региону. Иркутяне и гости нашего города смогут не только увидеть всю красоту и разнообразие природы нашей страны, но и поучаствовать в разговоре о том, что мы можем сделать для её сохранения в первозданном виде. В выходные дни на выставке состоятся выступления фотографов дикой природы, представителей различных природоохранных и экологических организаций, путешественников, учёных. На выставку можно смело приходить с детьми — для них будет организована особая программа и открыта игровая зона.