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11:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

Фотовыставка «Первозданная Россия» впервые пройдёт в Иркутске

В Иркутск выставка приедет впервые.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» представляют в Иркутске выставку лучших фотографий из экспозиции фестиваля.

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей, посвященных природе России. Он проходит ежегодно с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ и Министерства культуры РФ.

В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира. В Иркутск выставка приедет впервые. Осуществить этот проект помогла Иркутская нефтяная компания.

На выставке будет представлено около ста крупноформатных фотографий дикой природы: выразительных пейзажей и ярких портретов диких зверей и птиц, сделанных лучшими фотографами-натуралистами. Часть работ в Иркутске будет посвящена нашему региону. Иркутяне и гости нашего города смогут не только увидеть всю красоту и разнообразие природы нашей страны, но и поучаствовать в разговоре о том, что мы можем сделать для её сохранения в первозданном виде. В выходные дни на выставке состоятся выступления фотографов дикой природы, представителей различных природоохранных и экологических организаций, путешественников, учёных. На выставку можно смело приходить с детьми — для них будет организована особая программа и открыта игровая зона.

Выставка будет открыта по адресу: Иркутск, арт-завод «Доренберг» (Иркутск, ул. Баррикад, 51/1), ежедневно с 11 до 25 февраля включительно, с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

Сайт фестиваля: fotocult.ru.

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