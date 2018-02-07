Оправданный CAS скелетонист Третьяков подал апелляцию на решение МОК
Олимпийский чемпион оспаривает неприглашение на олимпийские игры в Пхёнчхан.
Олимпийский чемпион оспаривает неприглашение на олимпийские игры в Пхёнчхан.
Красноярский скелетонист Александр Третьяков, оправданный решением Спортивным арбитражным судом в Лозанне, но так и не получивший приглашения от МОК, подал иск в выездную панель CAS. За право выступать на Играх бьются 13 атлетов и два тренера.
Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпийских играх
Российская сторона вновь подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, выездная панель которого начала работу в Южной Корее. Его решения ждут красноярский скелетонист Александр Третьяков и его болельщики.
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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