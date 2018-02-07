Оправданный CAS скелетонист Третьяков подал апелляцию на решение МОК

Источник: AP 2018

Красноярский скелетонист Александр Третьяков, оправданный решением Спортивным арбитражным судом в Лозанне, но так и не получивший приглашения от МОК, подал иск в выездную панель CAS. За право выступать на Играх бьются 13 атлетов и два тренера.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпийских играх из-за подозрения в допинг-скандалах. Однако высший спортивный суд счел эти обвинения безосновательными и вынес свое решение о поддержке атлетов. В списке оправданных и три красноярских спортсмена — олимпийские чемпионы Сочи-2014 — скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Дмитрий Труненков, а также чемпионка мира, скелетонистка Ольга Потылицына.

Но в понедельник, 5 февраля, международный олимпийский комитет под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 российским атлетам, оправданным CAS, в получении приглашения на Олимпийские игры.

Российская сторона вновь подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, выездная панель которого начала работу в Южной Корее. Его решения ждут красноярский скелетонист Александр Третьяков и его болельщики.