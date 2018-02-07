Маршрут автобуса № 51 вновь изменился в Челябинске

Маршрут автобуса № 51 вновь изменил трассу движения, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 7 февраля автобусы следуют только на участке от посёлка Сосновка до остановки «Дворец спорта “Юность”», время отправления первых рейсов из посёлка, как стало известно «АиФ-Челябинск» осталось прежним: 6:20, 6:50 и 7:20.

Как отмечают водители, число микроавтобусов сократилось с 10 до 3, интервалы в течение дня не превышают 30 минут. Трассу подкорректировали из-за того, что пассажиры едут в основном до центра.

Отметим, маршрут является социальным — с предоставлением льгот.