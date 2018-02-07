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11:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

Маршрут автобуса № 51 вновь изменился в Челябинске

Транспорт следует только до центра города.

Маршрут автобуса № 51 вновь изменил трассу движения, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 7 февраля автобусы следуют только на участке от посёлка Сосновка до остановки «Дворец спорта “Юность”», время отправления первых рейсов из посёлка, как стало известно «АиФ-Челябинск» осталось прежним: 6:20, 6:50 и 7:20.

Как отмечают водители, число микроавтобусов сократилось с 10 до 3, интервалы в течение дня не превышают 30 минут. Трассу подкорректировали из-за того, что пассажиры едут в основном до центра.

Отметим, маршрут является социальным — с предоставлением льгот.

Напомним, последний раз трасса маршрута менялась 15 января, тогда она пролегала от Сосновки до Автобусного парка.

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