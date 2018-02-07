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19:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Вход в Собор Василия Блаженного могут ограничить из-за постоянного наплыва посетителей

Вход в Собор Василия Блаженного на Красной площади могут ограничить из-за постоянного наплыва посетителей. Об этом сообщил журналистам директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Источник: Агентство «Москва»

«У нас сложилась определенная дисгармония посещений наших объектов. Самая посещаемая территория иностранными туристами — Покровский собор, который известен так же как собор Василия Блаженного. По данным прошлого года, он достиг предела антропогенной нагрузки. Мы сейчас не вводим каких-то специальных ограничений, а все наши попытки косвенно ослабить эту нагрузку ранее ничего не дали», — сказал Левыкин.

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В этом году будем смотреть: если перейдем планку прошлого года, то в 2019 г. мы будем думать о квотировании посещаемости, работая с нашими партнерами среди туристических компаний.
Алексей Левыкин
Директор Государственного исторического музея

Собор Василия Блаженного является филиалом Государственного исторического музея.

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