Вход в Собор Василия Блаженного могут ограничить из-за постоянного наплыва посетителей

«У нас сложилась определенная дисгармония посещений наших объектов. Самая посещаемая территория иностранными туристами — Покровский собор, который известен так же как собор Василия Блаженного. По данным прошлого года, он достиг предела антропогенной нагрузки. Мы сейчас не вводим каких-то специальных ограничений, а все наши попытки косвенно ослабить эту нагрузку ранее ничего не дали», — сказал Левыкин.