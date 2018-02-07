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18:42 (мск), источник: Популярная механика

В России сделают «умные» гранаты

Московское Научно-производственное объединение «Прибор» занимается разработкой специальных гранат с электронной начинкой для перспективного российского гранатомёта «Балкан».

Источник: Популярная механика

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения «Прибор» Юрия Набокова, предприятие намерено разработать семейство специальных боеприпасов для перспективного гранатомёта «Балкан» — в том числе гранаты со встроенными видеокамерами для выполнения разведывательных операций, а также с различными системами радиоэлектронной борьбы.

Нынешние гранатомёты используют снаряды нескольких типов: дымовые, газовые, светошумовые, кумулятивные, осколочные и термобарические. Боеприпасов с электронной начинкой пока не существует, но скоро всё может измениться. Работы над созданием новых электронных снарядов ещё не начались, но подобная задача указана в стратегии развития НПО «Прибор» до 2030 года.

Скорее всего, к разработке приступят сразу после принятия гранатомёта «Балкан» на вооружение. 40-миллиметровый автоматический станковый гранатомёт АГС-40 «Балкан» весит 32 килограмма, его скорострельность составляет 400 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы — 2,5 километра. Войсковые испытания гранатомёта начнутся весной, а на вооружение он поступит до конца года.

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