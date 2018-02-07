В России сделают «умные» гранаты
Московское
Московское
Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора
Нынешние гранатомёты используют снаряды нескольких типов: дымовые, газовые, светошумовые, кумулятивные, осколочные и термобарические. Боеприпасов с электронной начинкой пока не существует, но скоро всё может измениться. Работы над созданием новых электронных снарядов ещё не начались, но подобная задача указана в стратегии развития НПО «Прибор» до 2030 года.
Скорее всего, к разработке приступят сразу после принятия гранатомёта «Балкан» на вооружение. 40-миллиметровый автоматический станковый гранатомёт АГС-40 «Балкан» весит 32 килограмма, его скорострельность составляет 400 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы — 2,5 километра. Войсковые испытания гранатомёта начнутся весной, а на вооружение он поступит до конца года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.