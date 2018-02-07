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19:25 (мск), источник: Популярная механика

ВОЗ: антибиотики становятся все бесполезнее

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала опасную тенденцию: рост устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Результатом становится невозможность лечения многих заболеваний.

Источник: Jonathan Perez / CC0

Мутация бактерий вышла из-под контроля: если ранее ученые успевали оперативно создавать соответствующий противомикробный препарат, то теперь их труды результата не приносят.

Самые распространенные резистентные бактерии — Escherichia coli (кишечная палочка), Klebsiella pneumoniae (возбудитель пневмонии), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), Streptococcus pneumoniae (пневмококк) и Salmonella spp (сальмонеллы) — антибиотиков больше не боятся.

Между тем они являются причиной менингита, стафилококка, пневмонии, сальмонеллеза, нарушений работы кишечника, инфекции кровеносной системы и других заболеваний.

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Все чаще фиксируя неэффективность традиционных методов лечения, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали статистические данные из Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам ВОЗ. В ней учитывается информация из 52 стран (25 с высоким уровнем доходов, 20 со средним и 7 с низким). Для первого отчета были рассмотрены 22 страны из всех трех категорий.

Выяснилось, что по крайней мере 500 000 пациентов по всему миру столкнулись с устойчивостью к антибиотикам. В частности, антибиотик, применяющийся при лечении инфекции кровотока, не был эффективен в 82% случаев. Устойчивость к пенициллину — препарату, который в течение десятилетий использовался по всему миру для борьбы с пневмонией — достигает 51%. А лечение ципрофлоксацином инфекций мочевой системы, вызванных кишечной палочкой, не помогало в 8−65% случаев.

Специалисты ВОЗ подчеркивают, что в наши дни некоторые самые распространенные и самые потенциально опасные инфекции в мире не поддаются лечению медицинскими препаратами.

Притом и в богатых, и в бедных странах ситуация почти не отличается: «патогены не признают границ». ВОЗ призывает все государства создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам.

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