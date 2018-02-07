ВОЗ: антибиотики становятся все бесполезнее
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала опасную тенденцию: рост устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Результатом становится невозможность лечения многих заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала опасную тенденцию: рост устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Результатом становится невозможность лечения многих заболеваний.
Мутация бактерий вышла
Между тем они являются причиной менингита, стафилококка, пневмонии, сальмонеллеза, нарушений работы кишечника, инфекции кровеносной системы и других заболеваний.
Все чаще фиксируя неэффективность традиционных методов лечения, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проанализировали статистические данные из Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам ВОЗ. В ней учитывается информация из 52 стран (25 с высоким уровнем доходов, 20 со средним и 7 с низким). Для первого отчета были рассмотрены 22 страны из всех трех категорий.
Выяснилось, что по крайней мере 500 000 пациентов по всему миру столкнулись с устойчивостью к антибиотикам. В частности, антибиотик, применяющийся при лечении инфекции кровотока, не был эффективен в 82% случаев. Устойчивость к пенициллину — препарату, который в течение десятилетий использовался по всему миру для борьбы с пневмонией — достигает 51%. А лечение ципрофлоксацином инфекций мочевой системы, вызванных кишечной палочкой, не помогало в 8−65% случаев.
Притом и в богатых, и в бедных странах ситуация почти не отличается: «патогены не признают границ». ВОЗ призывает все государства создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.