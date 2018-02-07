Ученые обнаружили раков-мутантов, которые клонируют сами себя

Источник: Universität Heidelberg

Этот вид раков появился в Германии в 1990-х годах. Тогда зоомагазины продавали членистоногих в качестве аквариумных питомцев, но что-то произошло, и раки вырвались на свободу, где сумели быстро распространиться.

У мраморного рака обнаружилась уникальная способность: он умеет клонировать сам себя.

Как выяснила команда из Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге, основная особенность мраморных раков заключается в том, что все они — генетически идентичные клоны, поскольку самки освоили партеногенез (или «девственное размножение», при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения).

Автор исследования и главный наблюдатель за раками-клонами Герхард Шольц отмечает, что мраморные раки — серьезные вредители. Власти ЕС официально запретили этот вид к продаже, хранению или разведению в дикой природе.

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Исследователи из Германии упорядочили геномы 11 мраморных раков, чтобы зафиксировать скорость распространения, и очень удивились: P. virginalis поражали быстротой и внезапностью появления. Раки буквально совершили эволюционный скачок в одно мгновение — неслыханно для представителей царства животных.

Согласно исследованию, у мраморных раков не два, как обычно, а три набора из 92 хромосом, причем два практически идентичны, а третий отличается существенно. Этот факт помог предположить, что особь нового вида возникла от двух раков родственного вида Procambarus fallax, случайно оказавшихся в одном аквариуме.

У P. virginalis и P. fallax в итоге нашлись различия в химических модификациях ДНК, которые объясняют плодовитость мраморных раков.

Теперь ученые предупреждают, что мраморные раки начинают захватывать Европу и некоторые регионы Африки. Хотя это может показаться сюжетом из фильма ужасов, биологи находят некоторые преимущества у «ракового вторжения», передает The Daily Mail.