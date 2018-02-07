Возможные квоты на вход в храм Василия Блаженного не коснутся верующих

«Квотирование как раз касается не верующих, а организованных туристических групп. Поэтому верующие могут не беспокоиться — ни посещение храма паломниками, ни проведение там служб к этому предложению не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.
По словам Левыкина, вопрос о возможном введении ограничений на посещение собора будет рассмотрен после анализа количества посещений в этом году. «Сейчас мы не вводим никаких квот, а будем заниматься мониторингом ситуации по сезону 2018 года», — сказал директор.
Храм ежегодно посещают сотни тысяч людей, и все ограничения доступа призваны снять большую антропогенную нагрузку.
«В год его посещают гораздо более 500 тыс. человек, и нас не может не беспокоить, что посещаемость постоянно растет. И те ограничения в ценовом варианте или ввод выходных дней в разгар туристического сезона призваны снять напряжение и дать возможность провести ремонтно- реставрационные работы», — сообщил Левыкин.
Он добавил, что такие работы ведутся ежегодно. «Думаю, что к концу года мы закончим работы по интерьерам уникальной части собора — церкви Иоанна Блаженного, где покоятся мощи почитаемого святого. И верующие смогут получить туда доступ во время проведения служб», — сказал он.
Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года, уже четверть века он находится в совместном пользовании музея и Русской православной церкви. В соборе каждое воскресенье и дважды в год — по престольным праздникам Покрова Пресвятой Богородицы 4 октября и дня Петра и Павла 12 июля — проводятся службы. В это время доступ туристов ограничивается, чтобы были созданы комфортные условия для верующих.
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