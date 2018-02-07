Новый вид фитнеса поможет очистить города от мусора

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В Швеции изобрели новый вид спорта, который помогает очищать города. Так называемый плоггинг (plogging) представляет собой пробежку во время которой атлет собирает мусор. Этот вид физической активности становится все более популярным за пределами страны, сообщает BBC.

Идея совместить фитнес с уборкой пришла экологу Эрику Альстрёму (Erik Ahlstr? m), когда он вернулся в Стокгольм после отдыха на горнолыжном курорте в Оре (Швеция). Как рассказал активист порталу Core77, столица напомнила ему тогда свалку.

Хотя впервые плоггинг в социальной сети Instagram упоминается в 2016 г., этот вид спорта стал набирать популярность в Швеции только в последние месяцы.

Как пишет издание Inhabitat, многих людей, однако, эта идея пока отталкивает. Но проект Plogga планирует сделать плоггинг трендом, взаимодействуя с бизнесом и школами. Сообщества приверженцев такого вида фитнеса, плоггеры, появились во Франции и Таиланде.

Мусор — одна из главных проблем современных городов. Во Всемирном банке подсчитали, что города производят 1,3 млрд т твердых бытовых отходов в год. Учитывая рост населения и урбанизацию, эксперты прогнозируют, что объемы достигнут 2,2 млрд т к 2025 г. Согласно исследованию, опубликованному в американском журнале научных исследований PNAS, в 2015 г. самым загрязненным мусором городом признали Нью-Йорк. За ним следовали Мехико, Токио, Лос-Анджелес, Мумбаи. Москва заняла 14-е место в рейтинге по объему твердых бытовых отходов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-17842936&id=456241666&hash=4d5769d5229e9138&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.