Правила дактилоскопической и геномной регистрации утвердили в Казахстане

Источник: Tengrinews

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года “О дактилоскопической и геномной регистрации” Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении, опубликованном в системе «Әділет».

Отметим, что правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической и (или) геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, использованию биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.