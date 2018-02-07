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18:54 (мск), источник: Tengrinews

Правила дактилоскопической и геномной регистрации утвердили в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года “О дактилоскопической и геномной регистрации” Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении, опубликованном в системе «Әділет».

Отметим, что правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической и (или) геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, использованию биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Напомним, закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» был подписан Президентом Казахстана 30 декабря 2016 года. Так, с 2021 года казахстанцы начнут получать новые документы с отпечатками пальцев. Стоимость проекта составляет более 24 миллиардов тенге. Ранее сообщалось, что дети младше 12 лет будут освобождены от сдачи отпечатков пальцев. Отпечатки пальцев будут обязаны сдавать осужденные за определенные виды преступлений. Также геномную информацию на добровольной основе могут сдавать родственники пропавших людей. Граждан, отказавшихся от регистрации дактилоскопических и геномных данных, будут штрафовать.

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