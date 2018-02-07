Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в ПрибалтикеВ Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже
Боевики переругались из-за тела русского летчика - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
18:51 (мск), источник: РИА Новости

«Отцы и дети»: Уилл Смит «потроллил» своего сына в Instagram

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в Instagram пародию на клип своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.

Источник: AP 2018

Актер скопировал образ Джейдена — обмотал вокруг шеи золотую цепь, перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения из клипа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце ролика Смит-старший поздравил сына со 100 миллионами прослушиваний на Spotify.

Это прекрасный подарок для родителя — иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе.
Уилл Смит
Во время загрузки произошла ошибка.

Джейден Смит снимался с отцом в фильмах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры». Помимо этого он сыграл еще в нескольких фильмах, однако сейчас занимается музыкой.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Что Собчак сказала американцам о Крыме
Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике
Обыски и выемка документов: что ищут в Дагестане
Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег
Террокоптер: как бандиты с помощью дрона хотели взорвать ФСБ
Программист решил головоломку стоимостью в 2,3 млн. руб.
Почему зарплату учителям поднимают, а она от этого уменьшается
Определена скорость приближения Крыма к России
Путин пригласил детдомовцев на встречу с президентом ФИФА
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014 Открывать Игры в Пхенчхане выпало новому виду олимпийской программы - смешанным парам в керлинге
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь