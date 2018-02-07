«Отцы и дети»: Уилл Смит «потроллил» своего сына в Instagram

«Отцы и дети»: Уилл Смит «потроллил» своего сына в Instagram

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в Instagram пародию на клип своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.