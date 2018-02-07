«Отцы и дети»: Уилл Смит «потроллил» своего сына в Instagram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в Instagram пародию на клип своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в Instagram пародию на клип своего сына Джейдена. В ролике актер подшутил над яркими моментами из видео на песню Icon.
Актер скопировал образ Джейдена — обмотал вокруг шеи золотую цепь, перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения из клипа.
В конце ролика
Это прекрасный подарок для родителя — иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе.
Джейден Смит снимался с отцом в фильмах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры». Помимо этого он сыграл еще в нескольких фильмах, однако сейчас занимается музыкой.
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