Автоледи наказана за езду по тротуару в Алматы

«В рамках принципа “Нулевой терпимости к мелким правонарушениям” Местной полицейской службы Алматы на постоянной основе проводится работа по налаживанию обратной связи с населением посредством социальных сетей. Так, после изучения видео была проведена проверка сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС, в ходе которой выяснилось, что нарушение ПДД действительно имело место в нашем городе. После установления личности водителя автомашины “Митсубиси”, она была привлечена к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», — сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.