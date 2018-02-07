Автоледи наказана за езду по тротуару в Алматы
В ходе мониторинга социальных сетей полиция обнаружила опубликованный видеоролик, в котором автоледи нарушила ПДД, припарковав свой автомобиль прямо на тротуаре, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В ходе мониторинга социальных сетей полиция обнаружила опубликованный видеоролик, в котором автоледи нарушила ПДД, припарковав свой автомобиль прямо на тротуаре, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«В рамках принципа “Нулевой терпимости к мелким правонарушениям” Местной полицейской службы Алматы на постоянной основе проводится работа по налаживанию обратной связи с населением посредством социальных сетей. Так, после изучения видео была проведена проверка сотрудниками
В отношении 35-летней женщины, управлявшей автомобилем, составлен административный протокол.
Видеоролик был опубликован в
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