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19:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Автоледи наказана за езду по тротуару в Алматы

В ходе мониторинга социальных сетей полиция обнаружила опубликованный видеоролик, в котором автоледи нарушила ПДД, припарковав свой автомобиль прямо на тротуаре, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Newtimes.kz

«В рамках принципа “Нулевой терпимости к мелким правонарушениям” Местной полицейской службы Алматы на постоянной основе проводится работа по налаживанию обратной связи с населением посредством социальных сетей. Так, после изучения видео была проведена проверка сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС, в ходе которой выяснилось, что нарушение ПДД действительно имело место в нашем городе. После установления личности водителя автомашины “Митсубиси”, она была привлечена к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», — сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В отношении 35-летней женщины, управлявшей автомобилем, составлен административный протокол.

Видеоролик был опубликован в instagram-группе kris_p_almaty.

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